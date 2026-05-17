Pojednanie z Niemcami?

Pod koniec kwietnia odbyło się spotkanie kościelnej grupy kontaktowej episkopatów Polski i Niemiec. Gospodarzem był biskup Płocka, Szymon Stułkowski. Z Niemcami rozmawiali też przewodniczący zespołu KEP do spraw kontaktów z episkopatem Niemiec, abp Stanisław Budzik z Lublina, oraz bp Tadeusz Lityński z Zielonej Góry. Ze strony niemieckiej episkopat reprezentowali biskupi Bertram Meier z Augsburga i Wolfgang Ipolt z Görlitz.

Wymieniam te nazwiska, bo dobór rozmówców jest kluczowy i dobrze pokazuje strategię, którą przyjmują obie strony. Trawestując znane niemieckie pojęcie, uczestnicy rozmów ze strony polskiej to „Deutschlandversteher” – „rozumiejący Niemcy”. Gospodarz Szymon Stułkowski jest uczniem jednego z najbardziej znanych austriackich progresywnych teologów, Paula Zulehnera. W Płocku, gdzie rządzi jako ordynariusz od 2022 r., silnie rozwija struktury charyzmatyczne, co dobrze odpowiada wizji transformacji Kościoła Zulehnera, gorącego zwolennika synodalności i przemian w rozumieniu kapłaństwa. Stanisław Budzik studiował z kolei teologię dogmatyczną w austriackim Innsbrucku.