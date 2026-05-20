Sakiewicz usłyszy zarzuty? Rzecznik Prokuratury Krajowej zabrał głos

Tomasz Sakiewicz, prezes i redaktor naczelny Telewizji Republika, został na środę wezwany do prokuratury, gdzie miał zostać przesłuchany w charakterze świadka sprawie wyjazdu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych.

Przesłuchaniu prezesa Telewizji Republika towarzyszyła manifestacja jego poparcia. Na miejscu byli obecni też politycy PiS, w tym kandydat na premiera, Przemysław Czarnek.

Sakiewicz przesłuchany w prokuraturze

Tomasz Sakiewicz po godz. 11 wyszedł z przesłuchania. Prezes Telewizji Republika poinformował, że jak na razie żadnych zarzutów nie usłyszał, dodając, że przesłuchanie traktuje w tym momencie jako "rozmowę towarzyską".

Prezes TV Republika usłyszy zarzuty?

Rzecznik Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak, poinformował na konferencji prasowej w środę, że "Tomasz Sakiewicz stawił się do prokuratury na wezwanie, został przesłuchany w charakterze świadka".

– Do przesłuchania doszło w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, w wątku związanym z utrudnianiem postępowania w celu ułatwienia podejrzanemu, umożliwienia podejrzanemu, uniknięcia odpowiedzialności karnej, w tym przede wszystkim poprzez pomoc w ucieczce – wyjaśnił.

Prokurator Przemysław Nowak przekazał, ze "Tomasz Sakiewicz złożył zeznania, tutaj ta czynność została formalnie prawidłowo zakończona".

– Natomiast na większość pytań nie odpowiedział, w tym zasłaniając się tajemnicą dziennikarską, złożył również oświadczenia do protokołu o charakterze pozamerytorycznym, zupełnie niezwiązane z przedmiotem tego postępowania – de facto – oświadczenia o charakterze politycznym – powiedział.

Rzecznik Prokuratury Krajowej podkreślił, iż "fakt, że prokurator go dzisiaj wezwał w charakterze świadka, oznacza, że nie ma materiału na przedstawienie mu na dzisiaj zarzutu".

– Ten wątek tego postępowania jest świeży, być może będzie wyłączony do osobnego postępowania. Odpowiadając precyzyjnie: absolutnie nie można tego wykluczyć, ale nie ma na to w tej chwili podstaw – podkreślił prokurator.

