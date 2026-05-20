"Musisz mieć serce". Tusk przekazał Magyarowi symbol KO w barwach Węgier

Kraków, Warszawa i Gdańsk. Te trzy miasta w czasie swojej pierwszej wizyty w Polsce odwiedza nowy premier Węgier Peter Magyar.

– Za chwilę będzie tu Peter Magyar i zobaczcie, co ja dla niego przygotowałem – nasze serduszko, ale w węgierskich barwach. Zasłużył na to – stwierdził na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu przekazał premierowi Węgier przypinkę w kształcie serca w czerwono-biało-zielonych barwach. Serce to stało się symbolem Koalicji Obywatelskiej i politycy tej formacji często noszą je wpięte w klapę czy w żakiet.

Rzecznik rządu Adam Szłapka napisał: "Peter Magyar z naszym serduszkiem. W 2023 roku pomogło nam pokonać zło. W 2027 roku będzie jeszcze lepiej".

Tusk spotkał się z Magyarem. Zapowiedział współpracę

Premier Donald Tusk spotkał się w Warszawie z premierem Węgier Peterem Magyarem. Po spotkaniu szefów rządów Polski i Węgier odbyła się ich wspólna konferencja prasowa.

– Twoje historyczne zwycięstwo na Węgrzech to nie tylko powrót Węgier do Europy, do wysokich standardów, do uczciwości i do prawdziwej demokracji. To także znak nadziei dla milionów ludzi w Europie i na świecie, znak, że demokracja, rządy prawa, przyzwoitość i moralność w polityce, że to nie są przegrane sprawy – powiedział Donald Tusk.

Szef polskiego rządu poruszył również temat Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy – za władzy Viktora Orbana – uzyskali na Węgrzech azyl polityczny.

– Dziękuję bardzo za deklarację w sprawie pełnej współpracy państwa węgierskiego, jeśli chodzi o problemy, które zaciążyły nad relacjami polsko-węgierskimi, zanim zostałeś premierem: kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji – podkreślił.

