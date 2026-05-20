"Żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji". Tusk zapowiada współpracę z Magyarem

Premier Donald Tusk spotkał się w Warszawie z premierem Węgier Peterem Magyarem. Po spotkaniu szefów rządów Polski i Węgier odbyła się ich wspólna konferencja prasowa.

Tusk spotkał się z Magyarem. Mówił m.in. o Ziobrze i Romanowskim

– Twoje historyczne zwycięstwo na Węgrzech to nie tylko powrót Węgier do Europy, do wysokich standardów, do uczciwości i do prawdziwej demokracji. To także znak nadziei dla milionów ludzi w Europie i na świecie, znak, że demokracja, rządy prawa, przyzwoitość i moralność w polityce, że to nie są przegrane sprawy – powiedział Donald Tusk.

Szef polskiego rządu poruszył również temat Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy – za władzy Viktora Orbana – uzyskali na Węgrzech azyl polityczny.

– Dziękuję bardzo za deklarację w sprawie pełnej współpracy państwa węgierskiego, jeśli chodzi o problemy, które zaciążyły nad relacjami polsko-węgierskimi, zanim zostałeś premierem: kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji – podkreślił.

Premier Donald Tusk zadeklarował również gotowość do wzmocnionej współpracy regionalnej.

– Bardzo dziękuję za te deklarację, jaka padła w czasie naszych rozmów, o twojej gotowości, żeby odnowić i uczynić znów witalną Grupę Wyszehradzką – mówił.

Magyar po spotkaniu z Tuskiem: To jest dla mnie ogromy zaszczyt

Z kolei Peter Magyar powiedział, że cieszy się, "że tysiącletnia przyjaźń polsko-węgierska otwiera nowy rozdział i ponownie możemy wzmocnić te relacje".

– To jest dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę stać obok premiera Polski. To nie jest przypadek, że przyjechałem na pierwszą oficjalną zagraniczną wizytę do Polski. Od samego początku mojej kampanii mówiłem o tym – mówił premier Węgier.

Ocenił, że "Polska jest silniejsza niż kiedykolwiek i jestem przekonany, że Węgry już niedługo będą o wiele silniejsze".

– Mówiliśmy o tym, jakie są warunki silnej Europy. Żeby była silna, musi być konkurencyjna, pewna siebie, jednocześnie pełna skromnych państw członkowskich. Żeby odzyskała swoją witalność, potrzebuje silnych, konkurencyjnych, współpracujących państw w Europie Środkowej i Wschodniej – dodał.

