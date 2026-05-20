Maksymalne ceny paliw na czwartek. Ogłoszono decyzję

Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii, w czwartek (21 maja) ceny maksymalne na stacjach paliw spadną w stosunku do tych obowiązujących w środę (20 maja) o kilka groszy na litrze.

Aktualnie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,52 zł, benzyny 98 – 7,07 zł, a oleju napędowego – 7,00 zł.

VAT i akcyza w dół. Maksymalne ceny paliw ustala rząd

W ramach przyjętego pod koniec marca pakietu CPN (Ceny Paliwa Niżej) podatek VAT od paliw został obniżony z 23 proc. do 8 proc., a podatek akcyzowy – do minimum przewidzianego przepisami Unii Europejskiej (o 29 gr na benzynę i o 28 gr na olej napędowy).

Zgodnie z przepisami, minister energii będzie codziennie publikował maksymalne stawki. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł. Kontrole prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

Szef ME ustala pułap cenowy na podstawie algorytmu, na który składają się: średnia arytmetyczna cen hurtowych paliw z poprzedniego dnia roboczego raportowanych przez pięciu największych uczestników rynku, podatek VAT i akcyzowy, opłata paliwowa oraz stała kwota pokrywająca koszty operacyjne sprzedaży w wysokości 0,30 zł na litr.

Pakiet CPN ma ulżyć kierowcom. Co będzie po 31 maja?

Regulacje zostały przyjęte w ekspresowym tempie przez Sejm i Senat, a następnie podpisane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Według premiera Donalda Tuska, pakiet CPN obniży ceny paliw na stacjach o ok. 1,2 zł na litrze, a kierowcy zaoszczędzą ok. 60 zł przy tankowaniu 50-litrowego baku.

Ceny paliw wystrzeliły po tym, jak Iran w odwecie za amerykańsko-izraelskie ataki zablokował cieśninę Ormuz, przez którą przechodzi ok. 20 proc. światowego handlu ropą naftową.

Pod koniec kwietnia minister finansów Andrzej Domański podjął decyzję o przedłużeniu obniżonych stawek VAT i akcyzy na niektóre paliwa do 15 maja. W zeszłym tygodniu szef MF przekazał, że program CPN zostanie przedłużony do końca maja.

