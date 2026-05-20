17-krotny wzrost w zaledwie rok. Fundusz Trumpa Jr z ogromnym zyskiem

1789 Capital, fundusz venture capital powiązany z Donaldem Trumpem Jr., w ciągu roku znacząco zwiększyła zarządzane aktywa ponad 17-krotnie. Jeszcze rok temu firma zarządzała aktywami o wartości około 200 mln dolarów, natomiast obecnie kwota ta wzrosła do około 3,5 mld dolarów.

Konserwatywna alternatywa?

Spółka pozycjonuje się jako konserwatywna alternatywa wobec inwestowania opartego na kryteriach ESG (ESG to sposób inwestowania, w którym oprócz zysków bierze się pod uwagę m.in. kwestie klimatu, różnorodności, polityki społecznej czy standardów zarządzania firmą). Od 2020 roku największe fundusze przyciągają znaczną część nowych środków inwestowanych na rynkach prywatnych. 1789 Capital wpisuje się w ten trend, jednocześnie budując wyraźnie określony profil ideologiczny. Firma przedstawia się jako "antywoke" zarządzający aktywami alternatywnymi.

Jednocześnie fundusz rozwija działalność w kilku obszarach, obejmujących nieruchomości w południowej Florydzie, infrastrukturę związaną ze sztuczną inteligencją oraz technologie półprzewodnikowe.

Jednym z kluczowych przedsięwzięć realizowanych przez 1789 Capital jest fundusz nieruchomościowy o wartości 1 mld dolarów skoncentrowany na rynku południowej Florydy. Firma jest także obecna w strukturze udziałowej Cerebras Systems — producenta układów scalonych wykorzystywanych w sektorze AI, który przygotowywał ofertę publiczną wycenianą na 5,55 mld dolarów.

1789 Capital była również wymieniana w kontekście szerszego rynku inwestycji związanych ze sztuczną inteligencją obok takich podmiotów jak Abu Dhabi Growth Fund oraz G42.

Nazwisko Trumpa i dynamiczny wzrost

Powiązania z Donaldem Trumpem Jr. zwiększają rozpoznawalność funduszu i ułatwiają dostęp do środowiska inwestorów utożsamiających się z jego politycznymi wyborami. Dynamiczny wzrost aktywów wiąże się jednak z koniecznością realizowania większych projektów inwestycyjnych lub uczestnictwa w transakcjach o większej skali.

Czytaj też:

Trump do końca życia chroniony przed skarbówką. Decyzja bez precedensu