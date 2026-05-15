Inflacja w Polsce najwyższa od blisko roku. GUS podał dane

Inflacja konsumencka wyniosła 3,2 proc. w ujęciu rocznym w kwietniu 2026 r. – przekazał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,6 proc.

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2026 r. wzrosły o 3,2 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku (przy wzroście cen usług o 5,2 proc. i towarów o 2,4 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,6 proc. (w tym usług o 1,2 proc. i towarów o 0,4 proc.)" – czytamy w komunikacie.

Poniżej zmiany % wskaźnika CPI w kwietniu w ujęciu r/r:



% r/r Ogółem 3,2 Żywność i napoje bezalkoholowe 1,9 Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,7 Odzież i obuwie -2,8 Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 4,8 Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego -0,8 Zdrowie 5,0 Transport 3,5 Inflacja i komunikacja 4,7 Rekreacja, sport i kultura 4,6 Edukacja 6,0 Restauracje i usługi zakwaterowania 4,4 Ubezpieczenia i usługi finansowe -1,1 Higiena osobista, ochrona socjalna oraz pozostałe towary i usługi 1,7

Wskaźnik, który pokazuje niepokojący trend wzrostowy, jest zgodny z prognozami ekspertów. Inflacja konsumencka w marcu w ujęciu rocznym wyniosła 3 proc. W lutym było to 2,1 proc., a w styczniu – 2,2 proc. Kwietniowa inflacja jest najwyższa od czerwca 2025 r. (wówczas 4,1 proc.).

"W maju inflacja CPI może ponownie wzrosnąć"

"Inflacja CPI w kwietniu przyspieszyła do 3,2 proc. r/r z 3,0 proc. r/r w marcu, zgodnie ze wstępnym szacunkiem. W ujęciu miesięcznym ceny wzrosły o 0,6 proc. Za przyspieszenie inflacji względem marca odpowiada przede wszystkim wzrost inflacji bazowej – szacujemy, że inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii w kwietniu przyspieszyła do 2,9 proc. r/r. Niemniej jednak, za większość zmiany inflacji względem lutego (2,1 proc. r/r), sprzed ataku USA i Izraela na Iran, odpowiada wzrost cen paliw i smarów (0,9 pp). W maju inflacja CPI może ponownie wzrosnąć i do końca roku pozostawać w przedziale 3,5-4,0 proc. r/r" – wskazało PKO Research.

"Kwietniowa inflacja potwierdzona na 3,2 proc. r/r. Za wzrost względem kwietnia odpowiadała inflacja bazowa, którą szacujemy na ok. 3,0 proc. vs. 2,7 proc. w marcu. Silnie podrożały bilety lotnicze, co jest związane z cenami paliwa lotniczego. Droższe były też nieenergetyczne koszty utrzymania mieszkania (śmieci, woda, kanalizacja). Pojawiają się wzrosty cen w telekomunikacji (niezwiązane z wojną), ale też w odzieży oraz wyposażeniu mieszkania (meble)" – zauważył ING Economics Poland.

