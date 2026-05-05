Seniorzy wyrobią ten dokument za darmo. Pozostali muszą zapłacić nawet 140 zł

Zbliża się lato, a wraz z nim sezon urlopów i wyjazdów. W czasie zagranicznych podróży konieczny może się okazać paszport. Nie wszędzie bowiem można posługiwać się jedynie dowodem osobistym.

Paszport jest niezbędny do podróży poza strefę Schengen. Należą do niej 23 z 27 krajów Unii Europejskiej, a także państwa członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Bez paszportu nie wjedziemy m.in. na teren Wielkiej Brytanii. Do większości dalekich kierunków (Egipt, USA, Tajlandia) wymagany jest paszport ważny zazwyczaj minimum sześć miesięcy.

Tyle zapłacimy za wyrobienie paszportu

Paszport można wyrobić w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. Wniosek o wydanie dokumentu może złożyć każdy obywatel, który ukończył 18. rok życia. Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka składa rodzić lub opiekun prawny. Koszt wyrobienia paszportu zależy od wieku osoby składającej wniosek. Niektórym przysługują specjalne ulgi, na które warto zwrócić uwagę.

Wysokość opłat paszportowych wygląda następująco:

140 zł – osoby pełnoletnie do ukończenia 70. roku życia, nieposiadające uprawnień do obniżenia opłaty;

– osoby pełnoletnie do ukończenia 70. roku życia, nieposiadające uprawnień do obniżenia opłaty; 70 zł – osoby małoletnie między 12. a 18. rokiem życia;

– osoby małoletnie między 12. a 18. rokiem życia; 35 zł – uczniowie i studenci do 25. roku życia, posiadający Kartę Dużej Rodziny, a także dzieci z orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, bez względu na ich wiek;

– uczniowie i studenci do 25. roku życia, posiadający Kartę Dużej Rodziny, a także dzieci z orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, bez względu na ich wiek; 30 zł – małoletni do 12. roku życia;

– małoletni do 12. roku życia; 15 zł – małoletni do 12. roku życia, którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny.

Paszport dla seniorów za darmo

Opłatę za paszport trzeba uiścić przed złożeniem wniosku. Przepisy przewidują kilka sytuacji, w których paszport wydawany jest bez żadnej opłaty. Dokument jest wydawany bez opłaty osobom, które w dniu złożenia wniosku mają ukończone 70 lat. Oznacza to, że wielu seniorów może wyrobić dokument za darmo.

Bezpłatny paszport przysługuje również osobom przebywającym w domach pomocy społecznej oraz zakładach opiekuńczych, a także korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji. Z opłaty zwolnione są również osoby, które składają wniosek o wymianę paszportu z powodu błędnej personalizacji dokumentu lub wady technicznej, stwierdzonej przez organ paszportowy.

Wyrobienie paszportu trwa około miesiąc od złożenia wniosku. Paszport dla dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia ważny jest przez 10 lat od daty wydania, natomiast dla dzieci poniżej 12 lat – przez 5 lat.

