Obcokrajowcy chcą polskiego paszportu. Sikorski zaskoczył
Obcokrajowcy chcą polskiego paszportu. Sikorski zaskoczył

Radosław Sikorski, wicepremier i szef MSZ
Radosław Sikorski, wicepremier i szef MSZ Źródło: Wikimedia Commons / Sebastian Indra / MSZ
Polski paszport obiektem pożądania? Wicepremier Radosław Sikorski powołuje się na dane, które wskazują, że obywatelstwo naszego kraju jest cenione na świecie.

Szef MSZ zwrócił uwagę na zainteresowanie, jakie wzbudza polski paszport wśród obcokrajowców, podczas konferencji prasowej w Senacie.

– Wielki naród to nie taki, który zasklepia się w swoim rdzeniu etnicznym, tylko taki, który przyciąga innych, który powoduje, że inni chcą się stać tacy jak my i wielki naród nie szczuje na sąsiadów, tylko daje im powody do naśladowania nas i dlatego tak się cieszę, że dosłownie w tych ostatnich latach po raz pierwszy od prawie trzech wieków, więcej Polaków do Polski wraca niż z niej wyjeżdża i mówię to sam jako dawny emigrant, który do Polski wrócił i nie żałuję – podkreślił Sikorski.

Sikorski: Polskość stała się modna

Minister spraw zagranicznych zaznaczył, że "na polskość po prostu zrobiła się koniunktura".

– Polskość stała się modna, ludzie za granicą odkrywają swoją polskość i się do niej poczuwają i nie mówię tego teoretycznie tylko ma to swój praktyczny wyraz w tym, że wydajemy tysiące nowych paszportów – powiedział Sikorski. – Przywracamy obywatelstwa, ludzie chcą mieć prawo zamieszkania w Polsce i to nie tylko na terenie byłego Związku Radzieckiego, ale także i w Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie i Ameryce Północnej. Ludzie głosują nogami za Polską, bo Polska jest lepsza – dodał.

Wicepremier zwrócił uwagę, że "według renomowanego indeksu Henleya polski paszport stał się 7. najbardziej pożądanym paszportem na świecie". Radosław Sikorski podkreślił, że polski paszportem jest dokumentem, z którym można bez wizy wjechać do największej liczby krajów, "przed paszportami Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych". – To jest namacalny dowód na nasz ogromny sukces i wydaje mi się dobry prognostyk na skuteczną politykę współpracy z Polonią i Polakami za granicą – powiedział minister spraw zagranicznych.

Opracował: Aleksander Majewski
Źródło: 300polityka.pl / DoRzeczy.pl
