"Dwa lata temu przejęliśmy władze". Sikorski publikuje nagranie

W środę mijają dwa lata od wyborów parlamentarnych, w wyniku których większość mandatów poselskich zdobył blok trzech komitetów: Koalicji Obywatelskiej (wspólnej listy Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Zielonych), Trzeciej Drogi (Polska 2050 i PSL) oraz Nowej Lewicy. Blok ugrupowań opozycyjnych wobec Prawa i Sprawiedliwości zdobył również większość mandatów w Senacie. W rezultacie rządzące Polską przez osiem poprzednich lat PiS straciło władzę na rzecz koalicyjnego rządu pod wodzą Donalda Tuska.

Sikorski: Odbudowaliśmy pozycję Polski w Europie, odblokowaliśmy KPO, ukróciliśmy nielegalną migrację

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zamieścił w serwisie X nagranie, w którym podsumował dokonania MSZ w czasie dwóch lat rządów koalicji. – Dwa lata temu przejęliśmy władzę. Odbudowaliśmy pozycję Polski w Europie, odblokowaliśmy KPO, reaktywowaliśmy Trójkąt Weimarski, podpisaliśmy traktat polsko-francuski, stworzyliśmy nowy format decyzyjny: Wielką Piątkę Plus – powiedział.

– Ukróciliśmy nielegalną migrację, w tym wydawanie fejkowych wiz dla fejkowych studentów. Demaskujemy rosyjskie kłamstwa i dezinformację w kraju i za granicą, w tym w ONZ. Otworzyliśmy wreszcie bazę w Redzikowie. Konsekwentnie realizujemy strategię dołączenia do G20 – dodał.

– Prowadzimy rzeczywista politykę polonijną – w końcu wraca więcej Polaków niż wyjeżdża. Do Senatu wróciło też expose polonijne, które wygłoszę już w tym tygodniu – zapowiedział Sikorski. Poinformował także o utworzeniu programu Poland Business Adventure, oferującego staże w naszym kraju dla młodych Polaków mieszkających za granicą.

Porażka w prawyborach prezydenckich i awans na wicepremiera

Radosław Sikorski pełni funkcję szefa MSZ od 13 grudnia 2023 r. W wyniku przeprowadzonej w lipcu br. rekonstrukcji rządu Sikorski awansował na stanowisko wicepremiera. Wcześniej, w listopadzie 2024 r. Sikorski przegrał z Rafałem Trzaskowskim prawybory prezydenckie w Platformie Obywatelskiej. Następnie w czerwcu br. Trzaskowski przegrał wybory prezydenckie z Karolem Nawrockim, wówczas prezesem IPN. Nawrocki został zaprzysiężony na prezydenta 6 sierpnia br.

