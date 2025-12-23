Sikorski reaguje na słowa Trumpa. Powołał się na Nawrockiego

– Potrzebujemy Grenlandii dla bezpieczeństwa narodowego, a nie dla minerałów… Jeśli spojrzeć na Grenlandię wzdłuż wybrzeża, wszędzie widać rosyjskie i chińskie statki. Potrzebujemy jej dla bezpieczeństwa narodowego. Musimy ją mieć – mówił prezydent USA Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami w Palm Beach na Florydzie. Amerykański prezydent mianował w niedzielę gubernatora Luizjany Jeffa Landry'ego swoim specjalnym wysłannikiem do spraw Grenlandii, co ponownie wywołało pytania o plany Waszyngtonu wobec tej ogromnej, bogatej w minerały arktycznej wyspy.

Sikorski potwierdza polskie stanowisko

"Naturalnie Polska popiera jedność terytorialną sojuszniczego Królestwa Danii. Wbrew podziałom politycznym powinniśmy bronić prawa międzynarodowego i zasady nienaruszalności granic"

– napisał szef MSZ Radosław Sikorski w serwisie X.

Sikorski dodał, że "elokwentnie mówił o tym Prezydent Karol Nawrocki w swoim przemówieniu w ONZ".

Prezydent RP wygłosił przemówienie we wrześniu, na 80. Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. – Od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. zostaliśmy brutalnie wszyscy wybudzeni z błogiego snu o świecie końca historii. Historia się nie skończyła i historia się nie skończy – podkreślił Karol Nawrocki.

– Rosyjska inwazja na Ukrainę to nie tylko najpoważniejszy konflikt w Europie od czasów II wojny światowej, ale to także punkt zwrotny. Dotychczasowy ład międzynarodowy kruszeje na naszych oczach – zaznaczył. Jak kontynuował polski prezydent, "świat wszedł w nową niebezpieczną erę rywalizacji wielkich mocarstw, łamania zasad i testowania, jak daleko można się posunąć, zanim ktoś powie twardo dość".

– Zasada suwerenności? Coraz częściej deptana. Zakaz agresji? Zmieniony w martwą literę. Zamiast prawa, próba użycia nagiej i brutalnej siły – powiedział Nawrocki.

