Sikorski złożył "kompromisową propozycję" Nawrockiemu. Wiceszef MSZ ujawnia

Dziennikarz TVN24 Konrad Piasecki, powołując się na swoje źródła, zapytał w czwartek Bosackiego, czy Sikorski złożył Nawrockiemu propozycję, że na 100 ambasadorów 10 wskazałaby strona MSZ, 10 strona prezydenta, a kolejnych 80 byłoby zawodowymi dyplomatami spoza politycznego rozdania.

– Potwierdzam, że była propozycja – odparł wiceminister.

Bosacki podkreślił, że nie będzie ujawniał personaliów. – Natomiast potwierdzam jedną rzecz: była bardzo daleko kompromisowa propozycja ze strony ministra Sikorskiego dla prezydenta Nawrockiego – powtórzył.

Nominacje ambasadorskie. Spór prezydenta z MSZ

Konflikt między prezydentem Karolem Nawrockim a szefem MSZ Radosławem Sikorskim o nominacje ambasadorskie ciągnie się od wielu miesięcy. Kością niezgody są przede wszystkim dwa nazwiska: Ryszarda Schnepfa i Bogdana Klicha. Na ich nominacje Nawrocki się nie zgadza. Wcześniej nie chciał ich podpisać także Andrzej Duda.

Dyplomatyczna bitwa między prezydentem a rządem zaczęła się w marcu ubiegłego roku, kiedy Sikorski podjął decyzję o zakończeniu misji przez ponad 50 ambasadorów oraz o wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo MSZ.

Nawrocki, tak jak wcześniej Duda, nie zgadza się na Klicha i Schnepfa

W reakcji na działania Sikorskiego Duda ogłosił, że "nie da się żadnego ambasadora polskiego powołać, ani odwołać bez podpisu prezydenta". Z powodu braku porozumienia z MSZ w miejsce odwołanych ambasadorów prezydent odmawiał nominacji następców.

Ambasador to oficjalny przedstawiciel jednego państwa w innym państwie lub przy organizacji międzynarodowej. Reprezentuje interesy swojego kraju i jest głównym kanałem dyplomatycznym między dwoma krajami. Ambasadora mianuje i odwołuje prezydent na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych, zaakceptowany przez premiera.

