Deal ambasadorski. Dwaj Panowie G o kulisach negocjacji

DWAJ PANOWIE G Jako ludzie posunięci w latach, siwiejący tu i ówdzie oraz obserwujący politykę od dawna informujemy, że już nie mamy siły sobie z niektórych rzeczy pokpiwać.
Oczywiście najpierw przestaliśmy żartować z "ustawodawczych ofensyw" PO, podejmowanych losowo o różnych porach roku. Chociaż oczywiście wciąż uśmiechamy się na dźwięk słów sprzed lat "ofensywa październikowa". Teraz, po konwencji PiS, dokładamy do naszej listy zmęczenia "największy w historii objazd kraju". Wiele ich pamiętamy, a każdy był największy. Informujemy więc, że jak się raz odwiedziło wszystkie powiaty w Polsce, to już większego objazdu zrobić się nie da. Najwyżej intensywniejszy, jeśli się dokądś pojedzie dwa razy.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.