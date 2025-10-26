Deal ambasadorski. Dwaj Panowie G o kulisach negocjacji

Oczywiście najpierw przestaliśmy żartować z "ustawodawczych ofensyw" PO, podejmowanych losowo o różnych porach roku. Chociaż oczywiście wciąż uśmiechamy się na dźwięk słów sprzed lat "ofensywa październikowa". Teraz, po konwencji PiS, dokładamy do naszej listy zmęczenia "największy w historii objazd kraju". Wiele ich pamiętamy, a każdy był największy. Informujemy więc, że jak się raz odwiedziło wszystkie powiaty w Polsce, to już większego objazdu zrobić się nie da. Najwyżej intensywniejszy, jeśli się dokądś pojedzie dwa razy.