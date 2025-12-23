Demagog o wpisie premiera: Oceniamy to na manipulację

W poniedziałek Donald Tusk zamieścił na swoim koncie na platformie X zdjęcie, które pokazuje ceny paliw z 2022 r. oraz z grudnia 2025 r. Na pierwszym widać ceny sięgające 6,78 zł za litr Pb95, zaś na drugim, tegorocznym, ceny na poziomie 5,18 zł za litr.

"Paliwo po 5,18. Mogę być winny grosika?" – napisał szef rządu, nawiązując do swojej deklaracji z czerwca 2022 r. Lider Koalicji Obywatelskiej deklarował wtedy, że gdyby był premierem, to "benzyna byłaby po 5,19".

Wpis Tuska wywołał burzę w mediach społecznościowych. Niektórzy komentatorzy zarzucili premierowi manipulację, przypominając, że niska cena na jednej stacji to wyjątek, a nie reguła.

Demagog: Oceniamy to na manipulację

Do sprawy odniósł się serwis Demagog, który zajmuje się walką z dezinformacją w sieci. "W czerwcu 2022 r. Donald Tusk zapowiedział, że gdyby znów został premierem, następnego dnia paliwo na stacjach kosztowałoby 5,19 zł. 22 grudnia 2025 r. opublikował zdjęcie pylonu cenowego, na którym widnieje cena 5,18 zł za litr benzyny bezołowiowiej 95. Post podali dalej inni politycy Koalicji Obywatelskiej: Adam Szłapka, Cezary Tomczyk, Tomasz Siemoniak" – czytamy.

"Według wielu źródeł średnie ceny benzyny bezołowiowej 95 na stacjach paliw są obecnie znacznie wyższe. Według Komisji Europejskiej to 5,85 zł (dane z 15 grudnia). Reflex – 5,78 zł (18 grudnia). AutoCentrum.pl – 5,66 zł (aktualizowane na bieżąco). Pokazanie jednej wyjątkowo niskiej ceny, pomijając informacje o znacznie wyższej średniej, to wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy. Oceniamy to na manipulację" – stwierdził Demagog.

"Rząd nie podjął działań, które mogłyby wpłynąć na ceny benzyny. Są one wynikiem aktualnych zjawisk na światowym rynku. Nie dotarliśmy do informacji, według których akcyza, VAT na paliwo czy opłata emisyjna miałyby się w najbliższym czasie zmienić" – wskazano.

"To nie pierwszy raz, gdy politycy z obozu rządzącego pokazują wyjątkowo niskie ceny, sugerując, że tak wygląda stan cen w Polsce. W kwietniu 2025 r. zrobił to Roman Giertych" – zauważył serwis w komunikacie.

Jest reakcja koncernu BP

Biuro prasowe BP przekazało, że 22 grudnia na stacjach koncernu m.in. w miejscowości Lubieszyn (woj. pomorskie) cena benzyny Pb95 wynosiła 5,14 zł za litr. Dzień wcześniej to samo paliwo było o cztery grosze droższe i kosztowało 5,18 zł za litr.

Portal money.pl podkreślił, że tak niskie ceny to wyjątek, a nie reguła. Średnia cena benzyny 95 wynosi 5,79 zł za litr, a oleju napędowego – 6,17 zł za litr. Natomiast autogaz podrożał o dwa grosze i kosztuje średnio 2,64 zł za litr.

