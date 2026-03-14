Narzędzia Opatrzności

Rządzący po staremu przypisują sobie miano „obozu demokratycznego”, choć ich rządy mają tyle wspólnego z tą ideą, co „demokracja ludowa”, z której się zresztą obecna władza wywodzi, często także wprost, rodzinnie. Natomiast wrogom przypisali nową obelgę: „nacjonaliści”. Nie ma już starcia „demokratów” z „populistami” – teraz zagrożeniem, które usprawiedliwiać ma wszelkie nadużycia i bezprawie władzy jest „nacjonalizm”. Oczywiście, na liście strachów lewicowo-liberalnej klasy panującej nacjonalizm zawsze był wysoko, utożsamiany z faszyzmem, rasizmem, antysemityzmem i tak dalej, ale to przesunięcie akcentów jest znaczące.