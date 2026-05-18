Trzęsienie we wrocławskim ratuszu. Sutryk odwołał dwoje wiceprezydentów

Decyzja prezydenta kończy wielomiesięczny konflikt w dolnośląskiej Koalicji Obywatelskiej i jest efektem politycznego porozumienia zawartego po głosowaniu nad absolutorium dla władz miasta.

Zmiany były spodziewane

Informację o zmianach w magistracie Sutryk przekazał w poniedziałek w oficjalnym oświadczeniu. – W związku z otrzymaniem uchwały Zarządu Miasta Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego Koalicji Obywatelskiej, cofającej rekomendację dla Pani Renaty Granowskiej i Pana Michała Młyńczaka do pełnienia funkcji zastępców Prezydenta Wrocławia, odwołałem Panią Renatę Granowską oraz Pana Michała Młyńczaka z pełnionych funkcji – napisał prezydent Wrocławia.

Jednocześnie podziękował swoim dotychczasowym zastępcom za współpracę. – Zarówno Pani Prezydent, jak i Pan Prezydent są wieloletnimi i niezwykle doświadczonymi samorządowcami. Zawsze mogłem liczyć na ich wsparcie w prowadzeniu spraw naszego miasta – podkreślił Sutryk.

Zmiany w ratuszu były spodziewane już od końca kwietnia. Wtedy Jacek Sutryk otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za 2025 rok oraz wotum zaufania dzięki głosom radnych Koalicji Obywatelskiej. Według ustaleń lokalnych mediów, poparcie KO było efektem porozumienia zawartego z liderami dolnośląskiej Platformy Obywatelskiej – Michałem Jarosem i Grzegorzem Schetyną. Warunek miał być jeden: wymiana dwojga wiceprezydentów. Koalicja Obywatelska od tygodni zapowiadała, że nie poprze Sutryka, jeśli Granowska i Młyńczak pozostaną w magistracie.

Konflikt Granowskiej z Platformą

Najwięcej emocji od miesięcy budziła sytuacja Renaty Granowskiej. Była już wiceprezydent była wcześniej szefową struktur powiatowych KO i podpisała porozumienie koalicyjne z Jackiem Sutrykiem po wyborach samorządowych. To właśnie ten ruch stał się początkiem ostrego konfliktu z Michałem Jarosem. Lider dolnośląskiej PO twierdził, że Granowska podpisała umowę bez zgody władz partii. Spór skończył się postępowaniem przed sądem partyjnym i ostatecznym wykluczeniem Granowskiej z Platformy Obywatelskiej jesienią 2025 roku.

W tle pojawiały się też pytania dotyczące finansowania piłki ręcznej Śląska Wrocław, którym kierował mąż Granowskiej. Część radnych KO domagała się wyjaśnień w sprawie przekazywania klubowi milionów złotych z miejskiego budżetu.

Michał Młyńczak również od dawna nie miał już politycznego wsparcia dolnośląskiej KO. Michał Jaros mówił publicznie o "innej wizji sprawowania funkcji" i zapowiadał, że partia nie poprze dalszego pełnienia przez niego stanowiska.

Nowymi wiceprezydentami Wrocławia mają zostać Mateusz Żak oraz Grzegorz Roman. Ich nominacje mają zostać ogłoszone we wtorek.

