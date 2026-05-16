Mąż posłanki koalicji zatrzymany przez policję. "Jakoś się pani nie chwali"

O zatrzymaniu męża Izabeli Bodnar poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych Wojciech Czuchnowski z "Gazety Wyborczej". Dziennikarz zwrócił się w swoim wpisie do samej posłanki.

Czuchnowski ujawnia: Mąż Izabeli Bodnar zatrzymany

"Pani Poseł Izabela Bodnar jakoś się Pani nie chwali, że w środę rano weszła do Pani na kwadrat policja, zawinęła męża, który teraz ma zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą" – napisał Czuchnowski na platformie X.

Jego wpis spotkał się z odpowiedzią samej zainteresowanej. "Szczerze Panie Redaktorze? Bo to jest taki skandal, że jeszcze muszę ochłonąć" – napisała parlamentarzystka, potwierdzając tym samym podaną przez dziennikarza informację.

W kolejnym wpisie zarzuciła mu jednak brak rzetelności, wskazując że jej mąż "nie ma takich zarzutów". "Dlaczego Pan zaciemnia obraz?" – zapytała.

Warto przypomnieć, że jeszcze niedawno Izabela Bodnar narzekała na zbyt wolne tempo rozliczeń polityków Prawa i Sprawiedliwości". "Skandal to pieszczotliwe określenie Panie Mecenasie. Węgry po kilku tygodniach rozpoczęły aresztowania orbanowskich złodziei, a u nas majówka od 2,5 roku. Kto by się tam spieszył, chill…" – pisała w mediach społecznościowych zwracając się do Romana Giertycha.

Kim jest Izabela Bodnar?

Izabela Bodnar, która w wyborach parlamentarnych w 2023 roku weszła do Sejmu z list Polski 2050, zdobyła mandat w okręgu wrocławskim. W lipcu 2025 roku odeszła z partii i klubu, a w lutym tego roku dołączyła do Centrum. Wcześniej, w 2024 roku, była kandydatką Trzeciej Drogi na prezydenta Wrocławia. W pierwszej turze wyborów samorządowych otrzymała 29,80 proc. głosów, co pozwoliło jej przejść do drugiej tury. W niej już jednak przegrała z ubiegającym się o reelekcję Jackiem Sutrykiem, zdobywając 31,71 proc. głosów.

