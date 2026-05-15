Akcja nękania i zastraszania dziennikarzy. Bosak apeluje do Policji i MSWiA

Wicemarszałek Sejmu i jeden z liderów Konfederacji zabrał głos w sprawie wejścia policji do mieszkania dziennikarza i szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Ktoś seryjnie dokonuje fałszywych zgłoszeń na policję.

"Od trzech dni trwa skoordynowana akcja nękania dziennikarzy i ludzi zbliżonych do Telewizji Republika. Autorzy tej operacji dokonują fałszywych zgłoszeń różnych zagrożeń powodujących następnie interwencje państwowych służb w domach dziennikarzy i w redakcji" – przypomniał Bosak.

Bosak: Ten skandal musi zostać wyjaśniony

Parlamentarzysta Konfederacji napisał, że "dzisiejsze wtargnięcie Policji do mieszkania redaktora Sakiewicza i nieuzasadnione skucie jego asystentki jest skandalem, który musi zostać wyjaśniony, podobnie jak wszystkie wcześniejsze i mniej medialne interwencje wobec innych dziennikarzy czy pracowników".

"Skoordynowana akcja zastraszenia opozycyjnego medium"

Poseł zwrócił uwagę, że "sposób dokonywania tych zgłoszeń wskazuje na dobrą znajomość adresów i biografii nękanych osób. Cała seria takich incydentów i zgłoszeń ma znamiona skoordynowanej akcji zastraszania opozycyjnego medium". "Należy zatem postawić pytania o to kto tę akcję realizuje i czy właściwe służby już się zajmują namierzaniem tych ludzi?" – podkreślił.

"Podejście polityków koalicji do sprawy poraża"

Bosak zwrócił uwagę na zaskakujące zachowanie polityków ekipy rządzącej. "Poraża podejście do tej sprawy polityków koalicji. Wyśmiewanie, lekceważenie lub w najlepszym razie zbywanie milczeniem ataku na największą telewizję informacyjną to nie są właściwe zachowania w dojrzałej demokracji. Jeżeli chcemy dobrze funkcjonującego państwa to cała klasa polityczna musi reagować zgodnym potępieniem prowokacji i nękania wymierzonego w każde medium i w każde środowisko!" – czytamy we wpisie Bosaka.

"Policja powinna ustalić sprawców i pilnie ich zatrzymać"

"Ministerstwo Spraw Wewnętrznych powinno natychmiast publicznie poinformować o zakresie tej akcji fałszywych zgłoszeń i prowokacji, przekazać ostrzeżenia wszystkim państwowym służbom, przeprosić poszkodowanych i udzielić im wyjaśnień, a Policja powinna ustalić sprawców i pilnie ich zatrzymać. To kwestia nie tylko bezpieczeństwa jednej redakcji, ale powagi i wiarygodności całego naszego państwa!" – podsumował prezes Ruchu Narodowego.

