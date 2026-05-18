"Wskazane osoby nie są sędziami". Prezes TK pisze do MSZ

Trybunał Konstytucyjny poinformował w poniedziałek (18 maja) o przekazaniu na prośbę Ministerstwa Spraw Zagranicznych stanowiska w sprawie toczącej się przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Chodzi o postępowanie wszczęte z powództwa czterech osób wybranych przez Sejm w marcu na sędziów TK: Annę Korwin-Piotrowską, Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego i Marcina Dziurdę.

Ponieważ prezydent Karol Nawrocki nie odebrał od nich ślubowania, ci złożyli je w Sejmie, używając sformułowania "wobec prezydenta", choć Nawrocki był nieobecny. Prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuszcza ich do orzekania.

6 maja ETPCz wydał zabezpieczenie nakazujące Polsce, by właściwe władze nie utrudniały objęcia stanowisk przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

"Ślubowanie" sędziów w Sejmie. Pismo Święczkowskiego do MSZ

Święczkowski oznajmił w piśmie do MSZ, że nie utrudnia objęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich przez skarżących, albowiem nie są oni sędziami TK.

Wskazał, że zostali wybrani na sędziów TK, ale nie nawiązali stosunku służbowego i nie podjęli obowiązków z uwagi na fakt, że nie złożyli ślubowania wobec prezydenta, jak tego wymaga ustawa o statusie sędziów TK.

Podkreślił również, że ETPCz – zgodnie z Konstytucją i utrwalonym orzecznictwem TK – nie ma formalnych kompetencji do oceny legalności wyboru sędziów Trybunału.

"Nie został do tego umocowany w żadnym punkcie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Dlatego decydowanie przez ETPCz we wskazanej sprawie jest pozbawione atrybutu wykonalności" – czytamy w oświadczeniu.

TK ma rozstrzygnąć spór kompetencyjny między prezydentem a Sejmem

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówił w kwietniu, że prezydent nie uznaje wydarzeń w Sejmie za prawomocne ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Poinformował również o skierowaniu do TK wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego dotyczącego ślubowania sędziów.

Według Święczkowskiego, postępowanie dotyczące sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sejmem ma rozstrzygnąć, czy wygłoszenie przez skarżących roty ślubowania bez udziału prezydenta może wywoływać skutki prawne w postaci objęcia urzędu sędziego TK.

"Wszczęcie tego postępowania, zgodnie z przepisami ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK, powoduje zawieszenie postępowań przed organami prowadzącymi spór kompetencyjny" – napisano w komunikacie.

