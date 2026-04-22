Polaków zapytano o Trybunał Konstytucyjny. Wyniki sondażu

"Na ile ufa pan/pani Trybunałowi Konstytucyjnemu jako instytucji stojącej na straży konstytucji?" – takie pytanie zadała ankietowanym pracownia CBOS w sondażu dla "Dziennika Gazety Prawnej".

Badanie wykazało, że 55,7 proc. respondentów zdecydowanie lub raczej nie ufa TK. Zdecydowane lub umiarkowane zaufanie deklaruje natomiast 30,7 proc. pytanych.

Sondaż CBOS: Ponad połowa Polaków zgodna ws. TK

Jak podkreśla "DGP", nieufność do Trybunału Konstytucyjnego jest szczególnie wysoka wśród mieszkańców dużych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców) – deklaruje ją 61,9 proc. osób.

"Choć prawie 1 na 10 ankietowanych o poglądach prawicowych zapewnia o zdecydowanym zaufaniu do trybunału, to również w tej grupie dominują osoby mające niskie zaufanie do TK (52,7 proc. deklaruje nieufność, 36,7 proc. – zaufanie). W przypadku osób o poglądach lewicowych i centrowych odsetek nieufności sięga prawie 60 proc." – czytamy.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 13-15 kwietnia br. na grupie 1000 dorosłych osób.

"Ślubowanie wobec prezydenta" w Sejmie. Nawrockiego nie było

9 kwietnia w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się zainicjowana przez nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego uroczystość "ślubowania wobec prezydenta", choć Karol Nawrocki był nieobecny. Przysięgę złożyło sześcioro sędziów, w tym dwoje ponownie.

Na początku uroczystości marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wręczył sędziom uchwały Sejmu o wyborze na stanowiska sędziów TK. Następnie nowo wybrani sędziowie odczytali rotę ślubowania i podpisali ją.

Przysięgę w obecności notariusza złożyli: Magdalena Bentkowska, Marcin Dziurda, Krystian Markiewicz, Anna Korwin-Piotrowska, Maciej Taborowski i Dariusz Szostek. Sejm wybrał ich na stanowiska sędziowskie w marcu.

Sędziowie Bentkowska i Szostek złożyli wcześniej ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Od pozostałej czwórki Nawrocki nie odebrał przyrzeczenia.

Kancelaria Prezydenta i prezes Trybunału nie uznają czwórki sędziów

Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki przekazał, że prezydent nie uznaje wydarzeń w Sejmie za prawomocne ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Poinformował również o skierowaniu do TK wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego dotyczącego ślubowania sędziów.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego powiedział, że nie może uznać czwórki sędziów, którzy złożyli "ślubowanie" w Sejmie. – Nie zostałem poinformowany przez pana prezydenta o tym, że złożyli ślubowanie wobec jego osoby – stwierdził Bogdan Święczkowski.

