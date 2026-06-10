Oburzenie po wpisie Sikorskiego. "Napisałbym, że to przygłup"

Prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa. Informację mediów na ten temat potwierdził szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. "Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu. W niedzielę, 14 czerwca, na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny Prezydenta Donalda Trumpa, weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali UFC Freedom 250. W tym roku Stany Zjednoczone świętują 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości. Wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych. Polskę i Stany Zjednoczone łączą wieloletnie relacje oparte na wspólnej historii, wartościach oraz strategicznym partnerstwie, które dziś znajduje odzwierciedlenie w sojuszniczej współpracy politycznej, gospodarczej i obronnej" – napisał prezydencki minister w serwisie X.

Szef MSZ Radosław Sikorski zakpił z zaproszenia. "Trzymam kciuki, aby prezydent Karol Nawrocki wszedł co najmniej do półfinału" – napisał polityk. Internetowy wpis Sikorskiego spotkał się z falą krytyki. "Jprd. Zabierzcie mu telefon" – skomentował poseł PiS Radosław Fogiel. "Tak jak na trawnik przy Białym Domu będą też wejściówki tutaj, wydatek podobny, proszę rozważyć" – komentuje z kolei europoseł Waldemar Buda. Andrzej Śliwka z PiS zauważa: "Gdybym posługiwał się językiem Radosława Sikorskiego, napisałbym, że szefem MSZ jest przygłup. Nie zamierzam jednak schodzić do jego poziomu. Dlatego napiszę tylko, że kompromitacją jest fakt, że na czele polskiej dyplomacji stoi człowiek tak żałośnie niedojrzały".

Dziennikarka "Do Rzeczy" Lidia Lemaniak napisała: "To napisał szef polskiej dyplomacji. Doprawdy, język niezwykle dyplomatyczny. A tak poza tym, zazdrość to bardzo brzydkie uczucie". Z kolei były rzecznik MSZ Łukasz Jasina stwierdził: "Internet uzależnia".

Urodziny Trumpa i sportowa gala

W niedzielę w ogrodach Białego Domu ma się odbyć gala mieszanych sztuk walki (MMA) federacji UFC. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi. Odbędzie się jednak w dniu 80. urodzin prezydenta USA, co jest postrzegane jako nieprzypadkowe. Trump jest bowiem znany z zamiłowania do sztuk walki.

Stacja Fox Sports podaje, że na terenie Białego Domu ruszyły przygotowania do gali. Na terenie południowego trawnika stawiane są specjalne konstrukcje. Składająca się z siedmiu walk gala to jedno z wydarzeń organizowanych w ramach tegorocznych obchodów 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Oprócz niej w sierpniu na ulicach Waszyngtonu mają odbyć się wyścigi samochodowe z serii IndyCar – czytamy.

Arena wzniesiona specjalnie na niedzielę ma pomieścić ok. 4-5 tys. osób: weteranów i innych gości zaproszonych przez Biały Dom i UFC. Ok. 85 tys. osób ma oglądać widowisko bezpłatnie na ekranach ustawionych w pobliżu Białego Domu. Główną walkę wieczoru stoczą gruzińsko-hiszpański zawodnik Ilia Topuria i Amerykanin Justin Gaethje.

Prezydent Trump i szef amerykańskiej UFC Dana White są przyjaciółmi.