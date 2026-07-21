Fundacja Marty Nawrockiej z imponującym wynikiem.Podano oficjalne dane

Środki – jak przekazała organizacja – pochodzą od osób fizycznych oraz prywatnych podmiotów gospodarczych i są przeznaczane na realizację celów statutowych. Fundacja została zarejestrowana w lutym 2026 roku. Jej fundatorką jest Marta Nawrocka, jednak pierwsza dama nie zasiada we władzach organizacji.

Kto kieruje fundacją?

Prezesem Fundacji "Blisko Ludzkich Spraw" jest Tomasz Krzemiński, pedagog z Gdańska. W Radzie Fundacji zasiadają Daniel Nawrocki, Alicja Stefaniuk oraz Natalia Suchorska. Jeszcze przed rozpoczęciem działalności Marta Nawrocka zapowiadała, że fundacja będzie jednym z najważniejszych projektów jej aktywności jako pierwszej damy.

Na początku lipca Marta Nawrocka podsumowała pierwsze pół roku działalności fundacji. Jak poinformowała, z fundacyjnym przesłaniem udało się dotrzeć już do ponad pięciu tysięcy osób. – Za nami pół roku działalności Fundacji Blisko Ludzkich Spraw i pierwsze projekty, dzięki którym wspólnie niesiemy dobro. Zaczęliśmy od projektu "HEJT OFF. Słowa mają moc". Razem uczymy dzieci empatii i asertywności. Uczymy, że słowa mogą wspierać, a nie ranić – powiedziała pierwsza dama.

Cztery projekty fundacji

Obecnie fundacja realizuje cztery projekty społeczne. Największym z nich jest "Kapitan Polska" – objazdowy spektakl edukacyjny dla dzieci, podczas którego najmłodsi poznają symbole narodowe, historię pierwszych władców Polski, dawne stolice oraz bohaterów polskich legend.

Drugim projektem są warsztaty "HEJT OFF – Słowa Mają Moc!", poświęcone przeciwdziałaniu hejtowi, budowaniu empatii i wzmacnianiu asertywności wśród dzieci.

Program "Oddech dla Bohaterek" skierowany jest do mam i opiekunek dzieci z niepełnosprawnościami. Zakłada organizację trzydniowych wyjazdów terapeutyczno-rozwojowych.

Najnowszą inicjatywą jest "Polska da się lubić", w ramach której organizowane są wyjazdy edukacyjne dla dzieci i młodzieży z domów dziecka oraz rodzinnych domów dziecka.

Pierwsza współpraca z samorządem

Pierwszym partnerem publicznym fundacji zostało województwo podkarpackie. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zawarł z fundacją umowę dotyczącą działań promocyjnych związanych z projektem "Kapitan Polska". Projekt obejmuje organizację dziesięciu wydarzeń w Rymanowie-Zdroju, Iwoniczu-Zdroju, Horyńcu-Zdroju oraz Latoszynie. Wartość umowy wynosi 30 tys. zł brutto. Jak poinformował urząd, nie została ona jeszcze rozliczona.

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