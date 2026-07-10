"To dopiero początek". Marta Nawrocka o swojej fundacji

Marta Nawrocka, po objęciu funkcji pierwszej damy, założyła fundację "Blisko ludzkich spraw". Jak podano na oficjalnej stronie, działania fundacji "koncentrują się na przeciwdziałaniu wykluczeniu, wzmacnianiu postaw obywatelskich, promocji zdrowego stylu życia, rozwoju edukacji, kultury, wolontariatu oraz integracji społecznej, z myślą o trwałej służbie obecnym i przyszłym pokoleniom".

Teraz małżonka prezydenta RP podsumowała pierwsze sześć miesięcy działania swojej fundacji. – Szanowni Państwo, za nami pół roku działalności Fundacji Blisko Ludzkich Spraw i pierwsze projekty, dzięki którym wspólnie niesiemy dobro. Zaczęliśmy od projektu pod nazwą "Hate Off. Słowa mają moc". Razem uczymy dzieci empatii i asertywności. Uczymy, że słowa mogą wspierać, a nie ranić – wskazuje.

– "Kapitan Polska" to projekt, który pokazuje, że patriotyzm jest radością i dumą z naszej wspólnej historii oraz wartości – wylicza dalej Nawrocka.

– Od niedawna realizujemy także projekt "Oddech dla bohaterek". Wspieramy mamy i opiekunki dzieci z niepełnosprawnościami. Zapewniamy przestrzeń do odpoczynku i chwilę wytchnienia. W zaledwie sześć miesięcy z fundacyjnym przesłaniem "Być Blisko" dotarliśmy już do ponad pięciu tysięcy osób. A to dopiero początek tej pięknej drogi – podkreśla Pierwsza Dama. Marta Nawrocka zapowiedziała, że w sobotę w mediach społecznościowych ogłoszony zostanie nowy fundacyjny projekt. – Bądźcie z nami. Razem możemy więcej – zakończyła.

Marta Nawrocka w Ankarze. Rozmowa o bezpieczeństwie cyfrowym

Pierwsza Dama RP, na zaproszenie Pierwszej Damy Republiki Turcji Emine Erdoğan, wzięła udział w spotkaniu Współmałżonków Prezydentów Szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO. Rozmowy w Rezydencji Prezydenta Republiki Turcji w Çankayi przebiegały pod hasłem "Dzieci, technologie i bezpieczeństwo: ochrona przyszłego pokolenia". Spotkanie odbyło się przy okazji szczytu NATO w Ankarze.

W swoim wystąpieniu Marta Nawrocka szczególny nacisk położyła na kwestie związane z walką z hejtem oraz szerzeniem mowy nienawiści w internetowej przestrzeni. Zwróciła uwagę, że to wielkie zadanie, nie tylko rodziców, ale też nauczycieli, organizacji społecznych, twórców internetowych, firm technologicznych i instytucji publicznych.

– Internet daje młodym morze możliwości. Niesie wiatr zmian, ale i zagrożeń. Hejt. Manipulacja. Dezinformacja. Treści, które ranią i uczą jak ranić. Trzeba się temu mocno przeciwstawiać. Słowa potrafią zostawić ślad na całe życie, a dzieci trzeba chronić, zanim dorosną, zrozumieją świat i będą umiały sobie z tym poradzić. Tworzyć „modę na szacunek” w internetowej przestrzeni – akcentowała Pierwsza Dama.