Wstrząsające wyznanie aktorki. Padła ofiarą kazirodztwa

Béart od kilku lat pracowała nad dokumentem poświęconym ofiarom kazirodztwa. Aktorka przyznaje, że rozpoczynając prace nad tym projektem wcale nie miała planu opowiadać o własnych doświadczeniach. Dopiero podczas pracy nad filmem zmieniła zdanie. "Początkowo nie miałam zamiaru rozmawiać o sobie, a jedynie poznawać historię innych osób, które doświadczyły kazirodztwa. Dopiero ich szczerość i odwaga sprawiły, że ja też odważyłam się zabrać głos – przyznała.

W trakcie dokumentu pojawia się scena, gdy aktorka bezpośrednio mówi o własnych dramatycznych doświadczeniach. Béart przyznaje, że gdy była dzieckiem, wielokrotnie padła ofiarą kazirodztwa. Aktorka w filmie zwróciła się bezpośrednio do swego oprawcy. - Ponieważ mój ojciec, moja matka i moi przyjaciele nic nie zauważyli, mogłeś to zrobić jeszcze raz i tak robiłeś przez cztery długie lata – mówiła.

Kim jest Emmanuelle Béart?

Emmanuelle Béart urodziła się 14 sierpnia 1963 roku w Gassin we Francji. Jest francuską aktorką, która zdobyła popularność dzięki rolom w filmach francuskich i międzynarodowych. Karierę rozpoczęła w młodym wieku, a jednym z jej pierwszych ważnych sukcesów była rola w filmie "Manon des Sources" z 1986 roku, za którą otrzymała Cezara dla najlepszej aktorki drugoplanowej. Za film "8 kobiet" została natomiast uhonorowana Srebrnym Niedźwiedziem. Béart szybko stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek francuskiego kina.

W swojej karierze występowała zarówno w produkcjach artystycznych, jak i filmach popularnych. Zagrała m.in. w "La Belle Noiseuse", "Un cœur en hiver" oraz "Mission: Impossible", gdzie wystąpiła u boku Toma Cruise’a. Pod względem rozpoznawalności był to jej największy film, potem jednak aktorka świadomie rezygnowała z pracy w Hollywood. W kolejnych latach otrzymała także kilka nominacji do Cezara dla najlepszej aktorki. W ostatnich latach aktorka zdecydowanie rzadziej występuje przed kamerą. W sierpniu skończyła 63 lata.

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