Iran grozi uderzeniem na Wielką Brytanię. "To uzasadniony cel"

Jak podała irańska państwowa telewizja IRIB, rzecznik IRGC zapowiedział, że każde państwo, w tym Wielka Brytania oraz kraje Zatoki Perskiej, które poprze Stany Zjednoczone w konflikcie z Iranem, będzie traktowane jako uzasadniony cel. Przedstawiciel irańskiej Gwardii Rewolucyjnej stwierdził również, że amerykańskie bombowce korzystały w ostatnim czasie z brytyjskich lotnisk. W ocenie Teheranu oznacza to bezpośrednie wsparcie działań militarnych USA.

Oskarżenia wobec Londynu

Do sprawy odniosło się także irańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W komunikacie oskarżyło rząd Wielkiej Brytanii o współudział w zbrodni agresji i zbrodniach wojennych, wskazując, że umożliwił Stanom Zjednoczonym prowadzenie z brytyjskich baz "bezprawnych ataków" na Iran. Resort podkreślił, że "każdy, kto wspiera agresję militarną przeciwko Iranowi, poniesie odpowiedzialność za konsekwencje i reperkusje swojej decyzji".

Z kolei według ustaleń brytyjskiego dziennika "The Telegraph", osoby powiązane z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej miały przedostawać się do Wielkiej Brytanii trasami nielegalnej migracji przez Kanał La Manche. Gazeta, powołując się na irańskich urzędników, podała, że IRGC kontroluje siatki przemytników działające między Bliskim Wschodem a Europą. Jeden z rozmówców powiedział: – W tej chwili mamy tam ludzi, w samym Londynie – rewolucyjnych ludzi, którym zależy na świecie i na życiu dzieci – czekają, aż im powiemy, co mają robić. Jeszcze tego nie zrobiliśmy, ale możemy łatwo sprawić, że Londyn stanie się dla was niebezpieczny, jeśli zechcemy”.

Iran oskarża Ukrainę o atak na statek

Równolegle do gróźb wobec Wielkiej Brytanii doszło do zaostrzenia relacji między Teheranem a Kijowem. Iran oskarżył w ostatnich godzinach Ukrainę o przeprowadzenie ataku na irański statek handlowy na Morzu Kaspijskim. Według władz w Teheranie w wyniku eksplozji zginął jeden marynarz, a drugi został ranny.

Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghczi oświadczył, że Teheran skorzysta z prawa do samoobrony. – Islamska Republika Iranu, zgodnie z podstawowymi zasadami i regułami prawa międzynarodowego, zwłaszcza zasadą uzasadnionej obrony, nie zawaha się bronić swoich interesów narodowych i bezpieczeństwa – powiedział.

Szef irańskiej dyplomacji dodał również: – Odpowiedzialność za skutki awanturnictwa przywódcy ukraińskiego reżimu ponoszą sam reżim oraz jego zwolennicy i podżegacze. Araghczi wezwał Unię Europejską, Radę Bezpieczeństwa ONZ oraz społeczność międzynarodową do podjęcia działań wobec Ukrainy.

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