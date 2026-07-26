"Do Rzeczy" nr 31: Trzecia wojna światowa. Czy to już?

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– "Harcerze" czują się w Prawie i Sprawiedliwości zagrożeni i niechciani. Z kolei zdaniem "maślarzy" członkowie konkurencyjnej frakcji uważają się za tych lepszych i mądrzejszych. Oto istota sporu – zauważa Piotr Semka w tekście "Najostrzejszy zakręt PiS".

– Ekranizacja "Odysei" Homera dokonana przez reżysera, który nie cierpi ludzi i pomija bogów – co mogło pójść nie tak? – pisze Piotr Gociek w artykule "I dokąd ta podróż?".

– Można mieć złośliwą satysfakcję, że medyczny establishment w wielkiej części uczestniczył w rokoszu przeciwko rządom PiS i wspierał powrót do władzy "demokratycznej" mafii. W podziękowaniu dostał ustawionego w partii gówniarza, który wymachując notesikiem z telefonami bywalców "saloniku VIP", rozstawiał po kątach starszych wiekiem i stażem – stwierdza Rafał A. Ziemkiewicz w tekście "Jeszcze jedna kasta: lekarze".

– Na lewej flance Partii Demokratycznej jak na drożdżach rośnie czerwona ekstrema. Coraz więcej znanych sympatyków tej partii, a także polityków, zupełnie wprost mówi, że działalność tego środowiska to proszenie się o ogromne kłopoty – alarmuje Piotr Włoczyk w artykule "'Komuszy korytarz' demokratów".

– Znaczący wzrost wynagrodzeń w ostatnich latach był najczęściej odczytywany jako symbol rozwoju polskiej gospodarki. Za tym zjawiskiem stoi jednak w dużej mierze rozrzutność w sektorze publicznym – zauważa Jakub Wozinski w tekście "Bałkanizacja polskich wynagrodzeń".

W najnowszym numerze również Janusz Korwin-Mikke tłumaczy różnicę między narodem a państwem.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od 27 lipca 2026 r.

Do Rzeczy S.A. (wcześniej Orle Pióro S.A.) to konserwatywno-liberalny wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz miesięcznika "Historia Do Rzeczy", który od ponad dekady dostarcza czytelnikom rzetelne i niezależne treści publicystyczne, kontynuując tradycję wolnościowego i krytycznego dziennikarstwa. Publikacje te promują wartości konserwatywne, wolnorynkowe i patriotyczne, stanowiąc alternatywę dla mediów progresywnych.

Spółka konsekwentnie rozwija swoją ofertę publicystyczną i cyfrową, umacniając pozycję wiodącego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce. Debiut na rynku NewConnect 28 kwietnia 2026 roku otworzył nowe możliwości rozwoju, obejmujące ekspansję w obszarze mediów cyfrowych, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz dywersyfikację źródeł przychodów, co wzmocni jej stabilność i niezależność finansową.

Strategiczne cele spółki obejmują również rozwój telewizji internetowej, produkcję nowych formatów wideo i podcastów, intensyfikację działań na platformach społecznościowych oraz serwisach VOD. W planach jest także uruchomienie nowoczesnej platformy e-commerce, która umożliwi dystrybucję treści cyfrowych, produktów premium oraz wybranych instrumentów finansowych.

Dzięki tym działaniom Do Rzeczy S.A. dąży do dalszego umocnienia swojej pozycji jako najważniejszego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce, zapewniając jednocześnie nowe możliwości rozwoju i zwiększenie niezależności finansowej.