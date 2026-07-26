Zdrowe i upiększające

Zabrałyśmy ją, bo wydana w 1989 r. przykuwała uwagę dowcipnymi rysunkami. Poza tym interesowało nas, co w czasach głębokiego kryzysu radzono ludziom jadać.

Rozdziały o strąkach, warzywach i owocach liczą stron sto, a o mięsie trzy – takie to były czasy. Doceniamy jednak dowcip i poetycką frazę autorki, poza tym – jako absolwentka Wydziału Rolnego Uniwersytetu Jagiellońskiego – miała bardzo pogłębioną wiedzę na temat żywności.