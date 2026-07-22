Zmiany w badaniach medycyny pracy. Te daty trzeba zapamiętać

Od 17 kwietnia 2026 r. zmieniły się zasady wydawania orzeczeń lekarskich w ramach medycyny pracy. Nowelizacja ma na celu m.in. usprawnić cyfrowy obieg dokumentów między lekarzem, pracownikiem a pracodawcą.

Należy pamiętać, że forma papierowa będzie dopuszczalna jeszcze tylko do 17 października 2026 r. Od 18 października 2026 r. elektroniczna forma orzeczeń lekarskich stanie się obowiązkowa.

Medycyna pracy. Elektroniczne orzeczenia lekarskie

Na czym polegają zmiany w praktyce? Pracownik otrzyma orzeczenie lekarskie bezpośrednio na swoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), po zapisaniu go przez lekarza medycyny pracy w Systemie Informacji Medycznej. Pracownik ma prawo poprosić o wydruk e-orzeczenia, na którym lekarz składa własnoręczny podpis. Orzeczenie lekarskie trafi do pracodawcy w terminie i w sposób określony w umowie zawartej z podstawową jednostką służby medycyny pracy.

Podstawą wydawania orzeczenia niezmienne jest ocena zagrożeń występujących na danym stanowisku pracy oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia. Wydanie orzeczenia ma być poprzedzone osobistym badaniem profilaktycznym pracownika. Lekarz może również zlecić wykonanie dodatkowych badań lub specjalistycznych konsultacji. Orzeczenie lekarskie w postaci papierowej można będzie wydać jedynie w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego oraz w stosunku do funkcjonariuszy określonych służb.

Lekarz uzyskał także szersze uprawnienia. W trakcie przeprowadzania badania profilaktycznego może uznać, iż pracownik wymaga personalizowanej opieki zdrowotnej. W takim przypadku podejmuje działania prozdrowotne poprzez wydanie osobie badanej indywidualnych zaleceń z uwzględnieniem pozazawodowych aspektów zdrowotnych. Zalecenia te są sporządzane w postaci papierowej lub elektronicznej (do 17 lipca 2026 r. były wydawane wyłącznie w postaci papierowej). Co ważne, nie będą przekazywane pracodawcy.

W orzeczeniu lekarz może też zamieścić zalecenia dla pracodawcy wynikające z warunków pracy, np. zapewnienia pracownikowi okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok czy dostosowania stanowiska pracy w celu zmniejszania ryzyka zawodowego.

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