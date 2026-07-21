Można zwolnić pracownika, który często choruje? Wielu Polaków o tym nie wie

Co do zasady, przepisy mówią, że nie można zwolnić pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim (L4). Jest to bowiem tzw. nieobecność usprawiedliwiona. Należy jednak pamiętać, że pracownik ma obowiązek poinformować pracodawcę o swojej absencji. Musi to zrobić nawet jeśli zostanie wystawione L4 w formie elektronicznej.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, bez winy pracownika, w dwóch sytuacjach. Pierwsza: gdy nieobecność pracownika przekracza trzy miesiące – o ile pracuje krócej niż sześć miesięcy. Druga: w przypadku dłuższego stażu albo choroby zawodowej lub choroby w wyniku wypadku przy pracy, możliwe jest rozwiązanie umowy po wyczerpaniu okresu zasiłkowego i ewentualnym pobraniu przez pierwsze trzy miesiące świadczenia rehabilitacyjnego.

Centrum Prawa Pracy wskazuje także, że przepisy pozwalają pracodawcy na zakończenie stosunku pracy bez wypowiedzenia, jeśli nieobecności z powodu choroby często się powtarzają. Pracodawca musi wówczas wskazać, że nieobecność pracownika dezorganizuje pracę w firmie, zakłóca pracę innych osób, jest przyczyną nadgodzin lub spowodowała konieczność zatrudnienia dodatkowych osób.

L4 nie daje pełnej ochrony. Orzeczenie SN

Portal Infor.pl przytoczył historię pracownika, który domagał się odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę. Twierdził, że częste nieobecności były konsekwencją pracy w trudnych warunkach. Z kolei pracodawca podkreślał, że nie mógł nawiązać kontaktu z zatrudnionym, dlatego podjął decyzję o wypowiedzeniu umowy po tym, gdy ten stawił się już w miejscu pracy.

W listopadzie 2025 r. Sąd Rejonowy w Człuchowie wydał wyrok niekorzystny dla pracownika. Zwrócił przy tym uwagę na to, że pracodawca działa w warunkach wolnokonkurencyjnej gospodarki rynkowej i podlega regułom wolnego rynku. W związku z tym musi być konkurencyjny w stosunku do podobnych zakładów z branży oraz dotrzymywać warunków i terminów zawartych w kontraktach i zamówieniach, co utrudnia mu zatrudnianie niedyspozycyjnego pracownika.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 6 listopada 2001 r., częste nieobecności pracownika naruszają istotne interesy pracodawcy, a tym samym mogą stać się uzasadnieniem wypowiedzenia umowy o pracę.

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