Ile można wpłacić na konto bez kontroli skarbówki? Oto limit

Wbrew pozorom w polskim systemie prawnym nie istnieje przepis, który wprost określa, ile pieniędzy można wpłacić na konto bankowe bez kontroli skarbówki. Istnieje natomiast granica, po przekroczeniu której bank ma obowiązek poinformować Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) o dokonaniu transakcji. Wynika to z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawy AML).

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, banki i instytucje płatnicze mają obowiązek przekazywania GIIF informacji o każdej przyjętej lub dokonanej wpłacie bądź wypłacie środków pieniężnych (gotówki), której równowartość przekracza 15 tys. euro (ok. 64-67 tys. zł, w zależności od kursu). Warto pamiętać, że dotyczy to zarówno pojedynczej operacji, jak i kilku powiązanych wpłat, które łącznie przekraczają ten limit. Nie oznacza to jednak, że urząd skarbowy automatycznie rozpocznie kontrolę ani że klient zrobił coś niezgodnego z prawem.

Co ważne, banki analizują także transakcje poniżej tego progu, jeśli wyglądają nietypowo lub mogą sugerować próbę obejścia przepisów – zauważył portal infor.pl. "Podejrzane" operacje GIIF może skierować do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Zgłoszenie nie jest równoznaczne z kontrolą podatkową, to jedynie forma nadzoru.

Tymi wpłatami może zainteresować się skarbówka

Skarbówka może zwrócić uwagę na wpłaty, jeśli ich pochodzenie budzi wątpliwości lub nie znajduje odzwierciedlenia w deklarowanych dochodach. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy na konto regularnie wpływają wysokie kwoty, których właściciel nie jest w stanie udokumentować.

W przypadku większych wpłat warto przechowywać dokumenty potwierdzające źródło pieniędzy, takie jak umowy sprzedaży, akty notarialne, potwierdzenia przelewów czy umowy darowizny. Dzięki temu w razie pytań ze strony urzędu lub banku łatwo będzie wykazać legalne pochodzenie środków.

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