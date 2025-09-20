Wpłacasz pieniądze na konto? Oto dlaczego bank może zablokować środki i powiadomić służby

Obowiązek zgłaszania wpłat do skarbówki wynika z przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Zatem jaka kwota wzbudzi podejrzenia banku i fiskusa? Limit, po przekroczeniu którego bank zawiadomi KAS, wynosi 15 tysięcy euro, a więc ok. 64 tysiące złotych.

Banki współpracują z fiskusem

Co więcej, również mniejsze wpłaty mogą wzbudzić podejrzenia, jeśli odbiegają od profilu klienta. W tym przypadku bank również powiadomi skarbówkę. Procedury weryfikacyjne obejmują nie tylko wpłaty we wpłatomatach czy w oddziałach banku, ale także inne transakcje gotówkowe. Jeśli bank nabierze podejrzeń, to nie tylko zawiadomi KAS, ale może także tymczasowo zablokować środki na koncie.

Banki mają obowiązek informować także o: przelewach na duże kwoty; częstych przelewach na mniejsze sumy, sumarycznie dające wysoką wartość; przelewach z podejrzanymi tytułami wpłat; przelewach od różnych nadawców na podobne kwoty, co może sugerować celową dywersyfikację wpłat na jedno konto.

Warto pamiętać, że służby mają narzędzia, dzięki którym widzą każdy transfer na naszym koncie. Generalny Inspektor Informacji Finansowej bada sprawy dotyczące przelewów na większą kwotę.

Banki zarabiają krocie

Zysk netto sektora bankowego wyniósł 28,38 mld zł w okresie styczeń-lipiec 2025 r. i zwiększył się o 18,2 proc. r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Po czerwcu br. zysk netto sektora wynosił 23,34 mld zł.

Przychody odsetkowe w okresie 7 miesięcy br. wyniosły 104,39 mld zł (wzrost o 5,9 proc. r/r), zaś koszty odsetkowe – 40,35 mld zł (wzrost o 5,5 proc. r/r).

Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie wzrosły o 2,4 proc. r/r do 15,6 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji wzrosły o 3,2 proc. r/r do 3,89 mld zł.

Koszty administracyjne w styczniu-lipcu br. wzrosły o 9,5 proc. r/r do 32,2 mld zł.

