Nawrocki wprowadza nowy zwyczaj. Chodzi o zmianę polskiej flagi

Jak czytamy na oficjalnej stronie prezydenta, w każdą sobotę poczynając od 3 stycznia będzie się odbywała uroczysta ceremonia zmiany flagi powiewającej nad siedzibą Prezydenta RP. Zamiana ma się odbywać równo w południe.

Zdjęte flagi mają trafić do polskich szkół, strażaków i służb oraz do instytucji państwowych.

"Dziś flaga nad Pałacem Prezydenckim przypomina, że Rzeczpospolita Polska jest państwem wolnym i suwerennym. Jest znakiem ciągłości – od pierwszych koronacji królewskich po współczesną Rzeczpospolitą. Jest także zobowiązaniem: do troski o państwo, do odpowiedzialności za jego przyszłość oraz do szacunku wobec wspólnoty narodowej, którą symbolizuje" – podkreślono w oficjalnym komunikacie.

Historia barw narodowych

Biało-czerwone barwy jako symbol wszystkich Polaków pojawiły się po raz pierwszy 3 maja 1792 roku w czasie obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Kobiety ubrały wówczas białe suknie i przepasały się czerwonymi szarfami, a mężczyźni założyli biało-czerwone szarfy.

7 lutego 1831 roku Sejm Królestwa Polskiego obradujący podczas powstania listopadowego, na wniosek posła Walentego Zwierkowskiego uznał biel i czerwień za barwy narodowe.

Flagę z godłem po raz pierwszy ustanowiono 1 sierpnia 1919 roku. Początkowo była przeznaczona dla polskich poselstw (przedstawicielstw dyplomatycznych) i konsulatów oraz dla statków handlowych.

2 maja. Dzień Flagi

W lutym 2004 roku Sejm RP znowelizował ustawę o godle, barwach i hymnie, ustanawiając święto barw narodowych. Celem zmiany było rozszerzenie wiedzy i propagowanie informacji o polskich symbolach, w tym o biało-czerwonych barwach i polskiej fladze.

Dzień Flagi nieprzypadkowo obchodzimy właśnie 2 maja. Tego dnia w 1945 roku żołnierze 1. Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili polską flagę na Kolumnie Zwycięstwa w Berlinie. W czasach PRL tego dnia władze nakazywały polskie flagi zdejmować, aby nie były one widoczne w zniesione wtedy Święto Konstytucji 3 Maja.

