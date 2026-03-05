Czech potrafi. A Polak – nie!

Otóż pewnie, że lepiej byłoby zajmować się biznesem zajmującym się wytwarzaniem produktów przydatnych nie na wojnie, lecz w życiu "pokojowym", ale że czasy takie, a nie inne, to i firmom zbrojeniowym warto się dziś, przynajmniej od czasu do czasu, uważnie przyglądać.

No i właśnie w ramach takiego ćwiczenia wpadł mi niedawno w oko koncern Czechoslovak Group, czyli jeden z największych w Europie producentów amunicji, który właśnie zaczął planować swój debiut giełdowy w Amsterdamie.

Koncern wyceniany jest na, bagatela, 126 mld zł, co czyni zeń największą firmę w calutkiej Europie Środkowej, która pod względem wysokości kapitalizacji zostawia w pobitym polu nawet nasz Orlen (115 mld zł).