Grzegorz Braun przed sądem. Towarzyszył mu... rycerz

5 marca odbyła się kolejna rozprawa procesu Grzegorza Brauna, europosła i lidera Konfederacji Korony Polskiej. Polityk jest oskarżony o siedem czynów opisanych w akcie oskarżenia przygotowanym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Pod siedzibą prokuratury, podobnie jak przed poprzednią rozprawą, odbyła się pikieta zwolenników lidera Korony.

Przed wejściem do sądu odbyła się krótka konferencja prasowa z udziałem Brauna. Polityk przyniósł kilka książek, w tym pozycję amerykańskiego historyka Elliotta Horowitza, który pisał, że przemoc jest nieodłącznym, "talmudycznym" elementem tradycji żydowskiej.

Braunowi towarzyszył m.in. Bartosz Kopczyński, autor "Poradnika świadomego narodu", który... przebrał się za rycerza, co zwróciło uwagę dziennikarzy. "To kolejny proces za prawdę, który toczy się przeciwko niemu w Sądzie Rejonowym Warszawa Praga-Południe. Przybyłem więc dzisiaj i ja, aby wesprzeć tego, który broni Polski i nas, Polaków!" – napisał na portalu X.

Współpracownik Grzegorza Brauna, spytany o powód przywdziania zbroi, wyjaśnił przyświecającą mu ideę.

– Żeby przypomnieć mężczyznom mającym polską tożsamość, że mają być mężczyznami. Mężczyzna ma ducha rycerskiego, ducha męstwa. Teraz jest wielu eunuchów. Gdyby było wśród nas więcej rycerzy, nie byłoby tego całego upodlenia – stwierdził Bartosz Kopczyński.

Więcej informacji na temat procesu Grzegorza Brauna, łącznie z transmisjami, znajdziecie Państwo na kanale YouTube DoRzeczy.

Zgaszenie świec chanukowych w Sejmie

Akt oskarżenia wobec Grzegorza Brauna obejmuje m.in. wydarzenia z grudnia 2023 roku, kiedy Grzegorz Braun zgasił gaśnicą zapalone w polskim Sejmie świece chanukowe. Prokuratura uznała to za znieważenie i przeszkadzanie w kulcie religijnym, a także obrazę uczuć religijnych wyznawców judaizmu. Według oskarżenia podczas zajścia doszło również do naruszenia nietykalności cielesnej jednej z osób obecnych przy świeczniku. Braun wskazuje natomiast, że nagrania jasno pokazują, że to on został zaatakowany.