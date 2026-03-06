Nowacka musi przeprosić prof. Roszkowskiego. Sąd zdecydował

Nowacka ma w ciągu siedmiu dni od uprawomocnienia wyroku opublikować przeprosiny na kanale Koalicji Obywatelskiej w serwisie YouTube. Minister edukacji musi także zapłacić prof. Wojciechowi Roszkowskiemu 1,3 tys. zł tytułem kosztów procesu. Z kolei historyk musi z tego samego powodu zapłacić polityk KO 10,8 tys. zł.

Sprawa ma związek z wypowiedzią Barbary Nowackiej na temat podręcznika "Historia i Teraźniejszość", którego autorem jest prof. Roszkowski.

Nowacka pozwana za słowa o podręczniku "Historia i Teraźniejszość"

Minister edukacji stwierdziła, że "kłamstwo było na każdej stronie podręcznika". Słowa te padły podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej. – Pamiętacie, co oni robili? Oni uczyli kłamstwa. Przypomnijcie sobie, że do szkół wprowadzili taki przedmiot – Historia i Teraźniejszość. Tam kłamstwo było na każdej stronie podręcznika. Oni uczyli tam, jak kłamać i manipulować – powiedziała Nowacka 12 października 2024 r.

Prof. Wojciech Roszkowski uznał tę wypowiedź za naruszenie jego dóbr osobistych. Domagał się odszkodowania w wysokości 1 tys. zł za każdą stronę podręcznika – łącznie 512 tys. zł.

Jak relacjonowała Polska Agencja Prasowa, w trakcie procesu Nowacka przekonywała, że jej wypowiedź nie powinna być interpretowana dosłownie. Twierdziła, że określenie "na każdej stronie" powinno być odbierane jako "licentia poetica" (łac. swoboda poetycka).

Pełnomocnik prof. Roszkowskiego, mec. Artur Wdowczyk zapowiedział w rozmowie z portalem Blask Online złożenie apelacji w tej części wyroku, która dotyczy zadośćuczynienia. – Uważam, że jak sąd doszedł do wniosku, że doszło do naruszenia dóbr osobistych, to zadośćuczynienie od pani Nowackiej się po prostu należy – powiedział adwokat. – Bardzo się cieszę, że pani minister musi przeprosić pana profesora. Myślę, że to jest bardzo dobra nauczka dla polityków, że po prostu nie wolno kłamać – dodał.

