Sąd nad Braunem bez Gudzińskiej-Adamczyk. "Będzie zeznawać na posiedzeniu zamkniętym, bez świadków"

5 marca przed sądem w Warszawie odbyła się trzecia rozprawa procesu Grzegorza Brauna, europosła i lidera Konfederacji Korony Polskiej. Polityk jest oskarżony o siedem czynów opisanych w akcie oskarżenia przygotowanym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Pod siedzibą prokuratury, podobnie jak przed poprzednią rozprawą, odbyła się pikieta zwolenników lidera Korony, a także jego krótkie wystąpienie.

Sąd nad Braunem. Gudzińska-Adamczyk nie przyszła

Na rozprawie nie pojawiła się Magdalena Gudzińska-Adamczyk, uznawana przez prokuraturę za poszkodowaną w związku z tak zwaną interwencją gaśnicową lidera Konfederacji Korony Polskiej w Sejmie w grudniu 2023 roku. Obrona Brauna wskazuje natomiast, że nagrania wyraźnie pokazują, że to polityk został przez nią zaatakowany.

– Dowiedzieliśmy się dzisiaj, że pani Magdalena Gudzińska-Adamczyk nie stawi się niestety na przesłuchanie. Przesłała wyjaśnienia, sąd je niestety – mówię niestety, ponieważ wszyscy czekaliśmy na te zeznania – uwzględnił. Wynika z nich, że pani Magdalena będzie zeznawać na takim posiedzeniu zamkniętym, bez świadków, bez udziału Grzegorza Brauna, a także jego pełnomocników – przekazał dziennikarz "Najwyższego CZAS!"-u Marek Skalski, obecny w sądzie.

– Szkoda, że tak się stało, bo myślę, że byłoby to bardzo ciekawe dla nas wszystkich i dla samego Grzegorza Brauna wysłuchać po prostu wyjaśnień tej pani – ocenił.

Zgaszenie świec chanukowych w Sejmie

Akt oskarżenia wobec lidera KKP obejmuje m.in. wydarzenia z grudnia 2023 roku, kiedy zgasił gaśnicą zapalone w polskim Sejmie świece chanukowe. Prokuratura uznała to za znieważenie i przeszkadzanie w kulcie religijnym, a także obrazę uczuć religijnych wyznawców judaizmu. Według oskarżenia podczas zajścia doszło również do naruszenia nietykalności cielesnej jednej z osób obecnych przy świeczniku.

