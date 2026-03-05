"Status Szabezgoja". Braun zabrał głos przed kolejną rozprawą

5 marca odbyła się pierwsza rozprawa procesu Grzegorza Brauna, europosła i lidera Konfederacji Korony Polskiej. Polityk jest oskarżony o siedem czynów opisanych w akcie oskarżenia przygotowanym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. Pod siedzibą prokuratury, podobnie jak przed poprzednią rozprawą, odbyła się pikieta zwolenników lidera Korony.

Przed wejściem do sądu odbyła się krótka konferencja prasowa z udziałem Brauna. Polityk przyniósł kilka książek, w tym pozycję amerykańskiego historyka Elliotta Horowitza, który pisał, że przemoc jest nieodłącznym, "talmudycznym" elementem tradycji żydowskiej.

Rozprawa Grzegorza Brauna

Polski europoseł do PE oznajmił, że tocząca się przeciwko niemu rozprawa stanowi element szerszej walki o kształt państwa polskiego, w którym Polacy mogą zostać zredukowani do roli służących. Podkreślił, że pomiędzy poprzednią rozprawą, a dzisiejszą, wiele się wydarzyło, nawiązując do ataku USA i Izraela na Iran.

– Rozstrzyga się, z której strony muru wszyscy się znajdziemy i czy przypadkiem nie będzie to mur otaczający Gazę. Została rozpętana "wojna Purimowa", która dodaje dodatkowego kontekstu temu procesowi, dlatego że kluczowy punkt w akcie oskarżenia to jest właśnie oskarżenie Polaka o to, że reaguje na żydowskie roszczenia i uroszczenia – powiedział Braun. – To się tutaj rozstrzyga. Kto będzie dyktował warunki i jaki standard, prawnoustrojowy standard, będzie w Polsce obowiązywał i czy to jeszcze będzie Polska? (…) Nie ma miejsca na Polaków o statusie innym niż status Szabezgoja – kontynuował polityk KKP.

W ocenie Brauna "mamy do czynienia z ludźmi, którym ich tradycja, wiara, przekonania nakazują kłamać także w sądach". – Także w sądach zakazują im te przekonania i ta tradycja mówić prawdę, jeśli są w sporze z Gojem. Otóż taki spór tutaj właśnie mamy i ciekawe jak się on rozstrzygnie – wskazał europoseł.

Zgaszenie świec chanukowych w Sejmie

Akt oskarżenia wobec Grzegorza Brauna obejmuje m.in. wydarzenia z grudnia 2023 roku, kiedy Grzegorz Braun zgasił gaśnicą zapalone w polskim Sejmie świece chanukowe. Prokuratura uznała to za znieważenie i przeszkadzanie w kulcie religijnym, a także obrazę uczuć religijnych wyznawców judaizmu. Według oskarżenia podczas zajścia doszło również do naruszenia nietykalności cielesnej jednej z osób obecnych przy świeczniku. Braun wskazuje natomiast, że nagrania jasno pokazują, że to on został zaatakowany.

