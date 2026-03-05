Głośna dymisja w USA. Donald Trump ogłosił decyzję

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił w czwartek, że Kristi Noem z końcem marca traci stanowisko sekretarza bezpieczeństwa narodowego USA. Jej miejsce zajmie senator Partii Republikańskiej z Oklahomy Markwayne Mullin.

"Z przyjemnością ogłaszam, że szanowny senator Stanów Zjednoczonych z Oklahomy, Markwayne Mullin, z dniem 31 marca obejmie stanowisko sekretarza bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych (DHS)" – przekazał amerykański przywódca za pośrednictwem swojej platformy społecznościowej Truth Social.

"Obecna sekretarz Kristi Noem, która dobrze nam służyła i osiągnęła liczne, spektakularne wyniki (szczególnie na granicy!), obejmie stanowisko specjalnego wysłannika ds. tarczy Ameryk, naszej nowej inicjatywy na półkuli zachodniej, którą ogłosimy w sobotę w Doral na Florydzie. Dziękuję Kristi za jej służbę" – napisał Donald Trump.

Jeszcze przed wpisem prezydenta USA amerykańskie media pisały o możliwej dymisji Kristi Noem. Według doniesień stacji NBC News, prezydent Trump był rozczarowany jej zeznaniami podczas przesłuchań w Kongresie, gdzie była pytana o swoją rolę w zatwierdzaniu kontraktów, m.in. dotyczących kampanii reklamowej wartej 220 mln dolarów, mającej zachęcić imigrantów do dobrowolnej deportacji.

Dymisja Kristi Noem

Jako sekretarz bezpieczeństwa narodowego Kristi Noem sprawowała nadzór m.in. nad ICE i Border Patrol. Największa fala krytyki spadła na nią, gdy określiła dwóch obywateli USA śmiertelnie postrzelonych przez agentów ICE w Minneapolis mianem "terrorystów".

Na początku lipca Noem poinformowała, że wszyscy funkcjonariusze federalnych organów pracujący w terenie w Minneapolis będą korzystać z kamer nasobnych.

Decyzja ta stanowi znaczącą zmianę w kwestii przejrzystości w obliczu wzmożonej kontroli niedawnych operacji egzekwowania prawa imigracyjnego i zamieszek wywołanych zastrzeleniem jednego z amerykańskich obywateli podczas interwencji.

