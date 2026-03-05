Miedwiediew znów kpi z Trumpa. "Orwell miał rację"

"NATO oszalało! Najpierw USA zabijają irańskiego przywódcę i rozpoczynają wojnę na Bliskim Wschodzie. Następnie idioci z NATO pod wodzą służalczego »synka« Trumpa Rutte rozważają powołanie się na Artykuł 5" – napisał w czwartek na platformie X Dmitrij Miedwiediew, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji.

"A może nominować prezydenta USA do Pokojowej Nagrody Nobla za wywołanie wielkiej wojny, co? Orwell miał rację: wojna to pokój!" – stwierdził były prezydent i były premier Federacji Rosyjskiej, odwołując się do powieści "Rok 1984" George’a Orwella.

Słowa Miedwiediewa o "rozważaniu" uruchomienia art 5 NATO to dezinformacja. Sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte powiedział agencji Reutera, że zestrzelenie przez systemy obrony powietrznej NATO irańskiej rakiety balistycznej zmierzającej w stronę Turcji "nie stanowi bezpośredniego powodu do uruchomienia klauzuli wzajemnej obrony zawartej w artykule 5 Traktatu Północnoatlantyckiego”. Także szef Pentagonu Pete Hegseth ocenił, że incydent ten nie powinien doprowadzić do uruchomienia art 5.

Irański pocisk wystrzelony w stronę Turcji

Turecki resort obrony poinformował w środę, że pocisk balistyczny wystrzelony z Iranu w kierunku Turcji został zniszczony przez systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego. Nikt nie ucierpiał. W związku z incydentem Ankara wezwała na rozmowę ambasadora Iranu i wręczyła mu notę protestacyjną. Tureckie MON podkreśliło w komunikacie, że "Turcja zastrzega sobie prawo do reakcji na każde wymierzone w nią wrogie działanie".

Art 5 Traktatu Północnoatlantyckiego mówi o tym, iż każdy atak na któregoś z członków NATO powinien być interpretowany przez pozostałe państwa członkowskie jako atak na nie same (casus foederis – łac. "sprawa sojuszu”).

