Papież Leon XIV: Niech przywódcy polityczni porzucą "projekty śmierci"

Papieska intencja na marzec 2026 dotyczy "skutecznego rozbrojenia, zwłaszcza nuklearnego", a także pokoju, tak aby "światowi przywódcy wybierali drogę dialogu i dyplomacji zamiast przemocy".

Papież Leon XIV podkreślił, że każdy z nas musi "rozbroić" swoje serce z nienawiści, gniewu i obojętności, aby stać się "narzędziem pojednania".

Papież mówił o "zagrożeniu nuklearnym"

W krótkim filmie, zachęcającym do modlitwy w papieskiej intencji, Leon XIV przypomniał, że Pan Bóg stworzył nas wszystkich na swój obraz i podobieństwo, dla wspólnoty i braterstwa, a nie dla wojny i zniszczenia. – Ty, który powitałeś swoich uczniów słowami: "pokój wam", obdarz nas darem swojego pokoju i siłą, abyśmy mogli urzeczywistnić go w historii – modlił się Ojciec Święty.

Leon XIV prosił Pana Boga, aby pomógł nam zrozumieć, że prawdziwe bezpieczeństwo nie wynika z kontroli podsycanej strachem, ale z zaufania, sprawiedliwości i solidarności między narodami. – Panie, oświeć przywódców narodów, aby mieli odwagę porzucić "projekty śmierci", zatrzymać wyścig zbrojeń i postawić w centrum życia najbardziej bezbronnych. Niech zagrożenie nuklearne nigdy więcej nie dyktuje przyszłości ludzkości – mówił papież.

Ojciec Święty zaznaczył także, że budowanie pokoju jest zadaniem każdego z nas. – Duchu Święty, uczyń nas wiernymi i kreatywnymi budowniczymi codziennego pokoju: w naszych sercach, naszych rodzinach, naszych społecznościach i naszych miastach. Niech każde dobre słowo, każdy gest pojednania i każdy wybór dialogu będą zalążkiem nowego świata – powiedział.

Przypomnijmy, że Leon XIV przedstawił swoje oficjalne stanowisko w sprawie amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran. "Wobec groźby tragedii o ogromnych rozmiarach, kieruję do zaangażowanych stron gorący apel, aby wzięły na siebie moralną odpowiedzialność za powstrzymanie spirali przemocy, zanim stanie się ona nieodwracalną przepaścią! Niech dyplomacja odzyska swoją rolę i niech będzie promowane dobro ludów, które pragną pokojowego współistnienia opartego na sprawiedliwości. I nadal módlmy się o pokój" – mogliśmy przeczytać w komunikacie.

