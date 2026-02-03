Istotna zmiana w ICE. Sekretarz Noem ogłosiła decyzję

Sekretarz ds. bezpieczeństwa wewnętrznego Kristi Noem ogłosiła, że wszyscy funkcjonariusze federalnych organów pracujący w terenie w Minneapolis będą korzystać z kamer nasobnych.

Kamery nasobne dla ICE

Decyzja ta stanowi znaczącą zmianę w kwestii przejrzystości w obliczu wzmożonej kontroli niedawnych operacji egzekwowania prawa imigracyjnego i zamieszek wywołanych zastrzeleniem jednego z amerykańskich obywateli podczas interwencji.

Noem napisała na X, że rozmawiała z Tomem Homanem, nadzorującym działania służb migracyjnych w Minneapolis, pełniącym obowiązki dyrektora ICE Toddem Lyonsem oraz komisarzem ds. ceł i ochrony granic Rodneyem Scottem.

"Ze skutkiem natychmiastowym wyposażamy każdego funkcjonariusza terenowego w Minneapolis w kamery nasobne" – napisała Noem, dodając, że w miarę dostępności funduszy program kamer nasobnych "zostanie rozszerzony na cały kraj".

"Szybko pozyskamy i rozmieścimy kamery nasobne w organach ścigania Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) w całym kraju" – napisała Noem. "Najbardziej transparentna administracja w historii Ameryki – dziękujemy prezydentowi Trumpowi Trump. Sprawmy, by Ameryka znów była bezpieczna".

Nagranie z Minneapolis. Pretti zaatakował Straż Graniczną

Nowe nagranie opublikowane w sieci pokazuje, jak Alex Pretti pluje na rządowe auto agentów, kopie je i uszkadza. Fox News pisze, że działo się to na kilka dni przed dniem, w którym mężczyzna został śmiertelnie postrzelony przez agentów amerykańskiego Urzędu Celnego i Straży Granicznej w Minneapolis.

Nagranie ma pochodzić z 13 stycznia. Widać na nim Prettiego – co potwierdziła w rozmowie z "The Minnesota Star Tribune" jego rodzina – jak krzyczy i pluje w stronę agentów federalnych, po czym kopniakiem wybija tylne światło federalnego SUVa. Mężczyzna wydziera się, rzuca przekleństwami i pokazuje agentom dwa środkowe palce. W reakcji na zniszczenie światła agenci wysiadają z pojazdu, podchodzą do agresora i sprowadzają go na ziemię. Ostatecznie nie zostaje on zatrzymany. Agenci uspokajają go i wracają do pracy.

Tego dnia w trakcie zamieszek agenci użyli kul pieprzowych i gazu łzawiącego, by powstrzymać osoby przeszkadzające im w wykonywaniu obowiązków.

Feralnego dnia mogli go obezwładnić bez strzelania

24 stycznia 37-letni pielęgniarz Alex Pretii został śmiertelnie postrzelony przez agentów Straży Granicznej podczas interwencji w południowej części Minneapolis. Sprawa natychmiast wzbudziła ogromne kontrowersje i furiackie ataki na administrację prezydenta Trumpa, ponieważ nagranie z końcowej fazy akcji pokazuje, że funkcjonariusze byli w stanie bez większych problemów obezwładnić mężczyznę bez sięgania po broń palną.

Nagrania, które początkowo pojawiły się w sieci nie wyjaśniały, jak dokładnie rozpoczęło się całe zdarzenie. W amerykańskich mediach przedstawiano sprzeczne wersje. Ta pierwotnie podana przez Departament Bezpieczeństwa, przynajmniej w finałowej części, nie znalazła potwierdzenia w dostępnych materiałach. Pretti wprawdzie był uzbrojony, ale nie podszedł do agentów z wyciągniętym pistoletem, tylko z telefonem komórkowym.

Deportacje nielegalnych imigrantów. Proimigracyjni "aktywiści" przeszkadzają ICE w pracy

Mainstreamowe media niemal zupełnie pomijają główny kontekst całej sprawy. Otóż w USA trwa operacja największej w historii Ameryki deportacji nielegalnych imigrantów do krajów ich pochodzenia. To właśnie obietnica dana Amerykanom przez Trumpa, że się tym zajmie na masową skalę – poprzednie władze także deportowały, ale jednocześnie wpuszczały nowych przybyszów – w znacznym stopniu przyczyniła się do jego wygranej w wyborach.

Przedsięwzięcie to realizują między innymi funkcjonariusze urzędu ds. imigracji i egzekwowania ceł (ICE). Zwolennicy masowej migracji starają się utrudniać pracę agentów na rozmaite sposoby, m.in blokując samochodami trasy ich przejazdów. Podczas takiej akcji zginęła proimigracyjna aktywistka Renee Good, która omal nie rozjechała agenta ICE.

