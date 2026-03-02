Agora zwalnia redaktorów magazynu o literaturze. Sypią się gromy

Posady stracili redaktor naczelny Łukasz Grzymisławski i wicenaczelny Juliusz Kurkiewicz. – Potwierdzam, że "Wyborcza" rozstała się z Juliuszem Kurkiewiczem i Łukaszem Grzymisławskim – przekazała serwisowi Wirtualne Media Magda Utracka z działu PR i komunikacji spółki "Wyborcza".

"To duża część redakcji całego magazynu, którego teksty wymienieni redaktorzy zamawiali u autorów zewnętrznych. Pracuje w nim jeszcze wydawczyni Barbara Piegdoń i Agnieszka Sowińska, która zajmuje się literaturą dziecięcą" – czytamy. W Agorze pojawiają się obawy co do przyszłości magazynu.

– Obawy dotyczące przyszłości "Książek" są nieuzasadnione. Nowe numery magazynu będą powstawały jak dotychczas w pełnej kooperacji z działem Kultury "Gazety Wyborczej", za który odpowiada wicenaczelna dziennika Agata Żelazowska-Cieśla. Zespół redakcyjny działa, a wszystkie procesy wydawnicze przebiegają zgodnie z założeniami – przekonuje Utracka. Przedstawicielka Agory zaprzecza, jakoby był plan zamknięcia dwumiesięcznika.

– Chodzi o kwestie finansowe. Przy tak wielkich zmianach w Agorze, które objęły również zmiany organizacyjne w dziale sprzedaży, nie ma komu zajmować się sprzedażą powierzchni reklamowej w magazynie "Książki" – mówi informator z Agory.

"Dochodzi do barbarzyństwa"

Informacja o zwolnieniach wywołała falę krytyki.

Pisarz i publicysta Wojciech Engelking komentuje: "Agora postanowiła zwolnić dwóch redaktorów, którzy stworzyli magazyn "Książki" – niszowe pismo, które samo na siebie zarabiało, publikując teksty wysokiej klasy. Podejrzewam, że o literaturze w GW będzie teraz pisał p. Szot, co przykre, bo ze świecą szukać podobnego kretyna".

Z kolei związana od lat z "Gazetą Wyborczą" Donata Subbotko napisała: "To już nie moja sprawa, ale zwolnienie Łukasza Grzymisławskiego i Julka Kurkiewicza świadczy jednak o pewnym barbarzyństwie, do którego najwyraźniej dochodzi w środowisku 'Gazety Wyborczej' Świetni redaktorzy, świetni ludzie".

