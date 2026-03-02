"Znowu straszą i sieją dezinformację". Szłapka: Fakty są jednoznaczne

Politycy Prawa i Sprawiedliwości wyrażają obawy o wzrost cen paliw po amerykańsko-izraelskim ataku na Iran. – Zbliża się kryzys paliwowy. Ceny benzyny na stacjach benzynowych rosną. Czy rząd Donalda Tuska cokolwiek w tej sprawie zrobi? Trzeba działać – mówił na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak.

Tę samą sprawę poruszył europoseł Piotr Müller na konferencji prasowej w Sejmie. – Zadajemy pytanie Ministerstwu Finansów, czy jest gotowe na to, aby na przykład w przejściowym okresie obniżyć akcyzę oraz inne podatki na paliwo po to, aby ustabilizować ceny paliw, jeśli dojdzie do sytuacji kryzysowej – oświadczył.

Na te słowa ostro zareagował szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec. Minister zasugerował, że politycy PiS pytają o ceny paliw, gdyż są... opłacani przez Rosję. "PiS znowu tonie w kremlowskiej propagandzie. Po atakach na dozbrojenie polskiej armii, postanowili ogłosić dziś kryzys paliwowy na stacjach benzynowych. Płacą wam w rublach czy robicie to za darmo?" – napisał na platformie X.

Szłapka: System działa stabilnie

Głos w sprawie zabrał również rzecznik prasowy rządu. "Niektórzy znowu straszą i sieją dezinformację. Są z tego znani, ale fakty są jednoznaczne" – stwierdził Adam Szłapka.

"Sytuacja na Bliskim Wschodzie nie wpływa na ciągłość dostaw ropy i paliw do Polski, system działa stabilnie, magazyny PERN i rurociągi pracują bez zakłóceń, Naftoport jest w pełnej gotowości, a bezpieczeństwo energetyczne kraju pozostaje zapewnione. Monitorujemy sytuację na bieżąco" – oznajmił.

Rynek ropy stoi przed największym szokiem podażowym od lat. Weekendowe notowania dostarczane przez niektórych dostawców wskazują na 10-proc. wzrosty, co wypycha ceny WTI w okolice 75 USD. Teoretycznie taki wzrost cen może na stałe przywrócić ceny na stacjach paliw powyżej 6 zł za litr, jak wskazali analitycy XTB.

