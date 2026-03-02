Iran podał liczbę ofiar ataku USA i Izraela

Od czasu rozpoczęcia w sobotę nalotów amerykańsko-izraelskich w Iranie zginęło co najmniej 555 osób – podał w poniedziałek (2 marca) Reuters, powołując się na irańskie media i Czerwony Półksiężyc.

Agencja zwraca uwagę, że odwetowe ataki Iranu w Zatoce Perskiej wywołały największe perturbacje w regionie od czasu pandemii COVID-19 – paraliż na lotniskach, wstrzymanie operacji w portach i wstrząs na rynkach finansowych.

Atak USA i Izraela, odwet Iranu. Paliwo na stacjach w Polsce powyżej 6 zł?

Rosną ceny ropy naftowej i złota. Ropa Brent kosztuje 77,5 dolara za baryłkę, choć na krótko przekroczyła cenę 82 dolarów za baryłkę.

Amerykańska ropa WTI podrożała o 6,2 proc. do 71,17 dolarów za baryłkę. Cena złota wzrosła o 1,6 proc., do 5360 za uncję.

Według ekspertów blokada Cieśniny Ormuz, nad którą kontrolę sprawuje Iran, może spowodować, że ceny na stacjach paliw w Polsce wrócą do poziomu powyżej 6 zł za litr. Przez wąskie gardło w Zatoce Perskiej przepływa średnio 20 mln baryłek ropy dziennie, czyli ok. jedna piąta światowego zapotrzebowania.

Polacy uwięzieni. Wiceszef MSZ o sytuacji na Bliskim Wschodzie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP apeluje do Polaków, by nie podróżowali na Bliski Wschód. W wyniku kontrataku Iranu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zginęły trzy osoby. W Dubaju i Abu Zabi trzeci dzień z rzędu słychać głośne eksplozje.

Wiceszef MSZ Marcin Bosacki (KO) powiedział w poniedziałek (2 marca), że Polacy mogą próbować wrócić do kraju przez Egipt, Arabię Saudyjską lub Oman. Zastrzegł, że lotniska w tych krajach są przeciążone, ponieważ w rejonie Zatoki Perskiej przebywa obecnie ok. milion Europejczyków.

Wiceminister przypomniał, że już kilka dni temu były alerty resortu przed podróżami na Bliski Wschód. Apelował w tej sprawie także premier Donald Tusk.

Prezydent USA Donald Trump stwierdził w niedzielę (1 marca), że operacja przeciwko Iranowi pod kryptonimem "Epicka Furia" może potrwać cztery tygodnie.

