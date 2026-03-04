Zmuszał Polaków do niewolniczej pracy. "Precedensowy" wyrok w Szwecji

Sędzia Håkan Olaussen podkreślił, że mężczyźni przez około pół roku pracowali w bardzo trudnych warunkach, często bez ustalonego wynagrodzenia. Jeden z nich był tak głodny, że musiał się żywić jabłkami z sadu i karmą dla psów – wynika z uzasadnienia wyroku, który opisuje "Nasz Dziennik".

Niewolnicza praca Polaków w Szwecji

Ofiary, wszyscy obywatele Polski, zostali zwabieni obietnicami atrakcyjnych zarobków w południowej Szwecji, po czym trafili do pracy na budowie bez dokumentów i w skrajnie złych warunkach mieszkaniowych.

Polacy pracowali długo, bez dni wolnych i bez środków ochronnych. Dopiero w lutym policja uwolniła ich po tym, jak jeden z mężczyzn został znaleziony przez patrol policji w stanie wyziębienia na drodze prowadzącej do Ystad.

Sąd wydał "precedensowy" wyrok

35-latek został skazany za handel ludźmi i musi wypłacić poszkodowanym łącznie 900 tys. koron szwedzkich (ok. 358,2 tys. zł). Dwóch jego współpracowników usłyszało wyroki za pranie pieniędzy w związku z działalnością gospodarczą – jeden w zawieszeniu, drugi na rok i trzy miesiące pozbawienia wolności.

Wyrok określany jest jako "precedensowy" i – zdaniem szwedzkiej policji – może pomóc w walce z wykorzystywaniem pracowników.

