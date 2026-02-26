Zagrożenie w Szwecji. Wspomniano o Polsce

Jak podała telewizja TV4, za groźbą stoi osoba powiązana z obcym państwem, a do ataku miałoby dojść "w najbliższej przyszłości". Ostrzeżenie w tej sprawie przekazała Agencja Wojskowego Rozpoznania Radioelektronicznego.

Alarm w Szwecji. W tle atak na cele w Polsce

W reakcji na zagrożenie – w ramach międzynarodowej operacji – wzmocniono ochronę najważniejszych obiektów energetycznych. Szwedzki Urząd ds. Energii potwierdził doniesienia o potencjalnym ataku. Podobnie uczyniła Anna Wennerstroem, rzecznik Urzędu Obrony Cywilnej, która zapewniła o współpracy ze szwedzkimi służbami.

Co ciekawe, rzecznik Agencja Wojskowego Rozpoznania Radioelektronicznego Ola Billger przekazał, że tłem obecnych działań jest cyberatak dokonany na polski sektor energetyczny. Do akcji doszło pod koniec grudnia ubiegłego roku.

Jak informował polski rząd, celem ataku były rodzime farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, prywatna spółka produkcyjna, a także elektrociepłownia obsługująca prawie pół miliona odbiorców. Cyberprzestępcom zależało na zakłóceniu pracy infrastruktury poprzez uszkodzenie systemów sterowania.

Polacy opuszczają Szwecję

W ubiegłym roku więcej Polaków opuściło Szwecję niż w niej zamieszkało – wynika z danych szwedzkiego Centralnego Urzędu Statystycznego (SCB).

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, ujemne saldo migracji z Polski wyniosło w tym skandynawskim kraju 349 osób. W 2025 roku 2546 Polaków wróciło do ojczyzny, a tylko 2197 osiedliło się w Szwecji, co oznacza spadek o niemal 25 proc. do 2024 roku.

W ubiegłym roku w Szwecji zameldowanych było 98 311 osób urodzonych w Polsce, co czyni z Polaków czwartą co do wielkości grupę narodowościową w tym kraju.

Skandynawskie państwo mierzy się jednak z wysokim bezrobociem. W ubiegłym roku stopa bezrobocia w Szwecji wyniosła 8,8 proc. i była wyższa o 0,4 pkt proc. w zestawieniu z 2024 rokiem.

