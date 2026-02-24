Polacy wyjeżdżają z tego kraju. Problemem bezrobocie

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, ujemne saldo migracji z Polski wyniosło w tym skandynawskim kraju 349 osób. W 2025 roku 2546 Polaków wróciło do ojczyzny, a tylko 2197 osiedliło się w Szwecji, co oznacza spadek o niemal 25 proc. do 2024 roku.

W ubiegłym roku w Szwecji zameldowanych było 98 311 osób urodzonych w Polsce, co czyni z Polaków czwartą co do wielkości grupę narodowościową w tym kraju. Więcej było tylko Syryjczyków (ponad 194 tys.), Irakijczyków (ok. 141 tys.) i Finów (ok. 122 tys.). Łącznie liczba cudzoziemców w Szwecji wyniosła ok. 2,2 mln w 2025 roku, co stanowi 20 proc. całej populacji.

Skandynawskie państwo mierzy się jednak z wysokim bezrobociem. W ubiegłym roku stopa bezrobocia w Szwecji wyniosła 8,8 proc. i była wyższa o 0,4 pkt proc. w zestawieniu z 2024 rokiem.

Spadek imigracji w Niemczech. Przyjeżdża mniej Polaków

Z podobnym zjawiskiem mierzą się również Niemcy, gdzie nastąpił spadek imigracji. Mniej osób przyjeżdża również z Polski – wynika z najnowszego raportu migracyjnego.

Opublikowane w środę statystyki za 2024 r. wskazują, że odnotowano łącznie 1,694 mln przyjazdów, czyli o 12,3 proc. mniej w porównaniu z rokiem 2023. W tym samym roku z Niemiec wyjechało 1,264 mln osób, co oznacza, że emigracja utrzymała się na zbliżonym poziomie. Oznacza to, że saldo migracji wyniosło około 430 tys., czyli o nieco ponad 35 proc. mniej w porównaniu do 2023 r.

Jak wynika z raportu migracyjnego, w 2024 do Niemiec przybyło mniej osób z prawie wszystkich głównych krajów pochodzenia, czyli z Ukrainy, Rumunii, Turcji, Polski i Syrii. Najwięcej osób (221 570) przyjechało z Ukrainy, co stanowi 13,1 proc.. Na drugim miejscu znalazła się Rumunia (173 563 osób) z wynikiem 10,2 proc. Na najniższym stopniu podium uplasowała się Turcja, z której przyjechało 88 690 przybyszów (5,2 proc.).

Czwarte miejsce w tym zestawieniu przypadło Polsce. Do Niemiec przyjechało bowiem 83 868 osób, co stanowi 5 proc. wszystkich przybyłych osób.

Czytaj też:

Oto, dlaczego Szwecja nie skorzysta z SAFE. Minister podał powódCzytaj też:

Szwedzki minister deklaruje: Jeśli Putin ruszy na Narwę, pójdziemy na wojnę