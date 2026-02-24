Zgorzelski ostro o obietnicy Czarzastego: Śmierć rolnictwa

Podczas swej wizyty na Ukrainie Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że "nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy i nie ma wolnej Ukrainy bez wolnej Polski".

Jednocześnie polityk zapewnił o pomocy w wejściu do Unii Europejskiej. – Wejdziecie do Unii Europejskiej. To jest nowina, którą przywożę w imieniu całej demokratycznej Europy – zadeklarował.

Zgorzelski: Śmierć polskiego rolnictwa

Marszałek stwierdził, że chce pomóc Ukrainie w jak najszybszym wejściu do Unii Europejskiej. – To nie jest żadna łaska, dlatego, że nam pomagały takie kraje jak Niemcy m.in. wejść do Unii Europejskiej. Dzięki naszym doświadczeniom wejdziecie szybciej. Pomożemy wam we wszystkich sprawach związanych z pozyskiwaniem środków finansowych dla Ukrainy, w tym środków z Unii Europejskiej – powiedział Włodzimierz Czarzasty w Kijowie.

Marszałka Sejmu za te słowa skrytykował wicemarszałek Sejmu – Piotr Zgorzelski z PSL, a zatem koalicjant Nowej Lewicy. Polityk podkreśla, że gdyby obietnice Czarzastego weszły w życie, to konsekwencje dla polskiego rolnictwa byłyby katastrofalne.

"Gdyby Ukraina zgodnie z zapowiedzią marszałka Czarzastego, weszła do Unii Europejskiej, to byłaby to śmierć polskiego rolnictwa" – napisał Zgorzelski na X.

Ukraina w UE?

Zdecydowana większość Polaków popiera członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, jednak tylko pod warunkiem spełnienia przez nią kryteriów akcesyjnych – tak wynika z najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) przeprowadzonego na zlecenie "Dziennika Gazety Prawnej".

Jak podaje "DGP", 68,9 proc. respondentów opowiada się za członkostwem Ukrainy w Unii. Jednak większość z tej grupy (57 proc.) uważa, że jej wejście do Wspólnoty powinno nastąpić dopiero po spełnieniu wszystkich warunków akcesyjnych i dostosowaniu prawa ukraińskiego do unijnych wymogów.

Tylko 12 proc. Polaków uważa, że Ukraina powinna zostać przyjęta do UE jak najszybciej, nawet bez pełnej realizacji warunków. Ponad 20 proc. ankietowanych sprzeciwia się akcesji na jakichkolwiek zasadach.