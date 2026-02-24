Będą kolejne ułaskawienia? Zdecydowany ruch Nawrockiego

Według doniesień Wirtualnej Polski, Prokuratura Krajowa potwierdziła informacje o wniosku prezydenta.

– Na tym etapie postępowań ułaskawieniowych nie jest możliwe ujawnienie danych osób skazanych objętych tymi postępowaniami ani wskazanie przestępstw, za które zostały one prawomocnie skazane. Prokuratura Krajowa, wykonując postanowienia prezydenta, zwróciła się do właściwych sądów o nadesłanie akt spraw objętych tymi postępowaniami ułaskawieniowymi. Po ich otrzymaniu zostaną one niezwłocznie przekazane do Kancelarii Prezydenta – przekazała portalowi Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratora Generalnego i ministra sprawiedliwości.

Na razie nie wiadomo, kogo dotyczą wnioski wysłane przez kancelarię prezydenta. Media spekulują, że może chodzić o Adama Borowskiego, opozycjonistę z czasów PRL, któremu sprawę wytoczył poseł KO Roman Giertych. Pałac Prezydencki na razie milczy o tym, kogo może objąć prawo łaski. Wiadomo jednak, że już w styczniu Nawrocki zapowiadał, że przyjrzy się sprawie Borowskiego.

Prawo łaski

Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego poinformował, że głowa państwa po raz pierwszy skorzystała z prawa łaski. Rafał Leśkiewicz przekazał, że 2 lutego prezydent RP podpisał postanowienia o zastosowaniu prawa łaski wobec trzech osób. Podejmując decyzje Karol Nawrocki "kierował się względami humanitarnymi, pozytywnymi opiniami sądów a także wnioskami Prokuratora Generalnego o skorzystanie z prawa łaski". Osoby, które ułaskawił prezydent zostały skazane za: (1.) nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, jeżeli następstwem czynu jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, (2.) groźby karalne, (3.) oszustwo, wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym w wielkich rozmiarach, pokrzywdzenie wierzycieli.

