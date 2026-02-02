Prezydent po raz pierwszy skorzystał z prawa łaski

Rafał Leśkiewicz przekazał, że 2 lutego prezydent RP podpisał postanowienia o zastosowaniu prawa łaski wobec trzech osób. Podejmując decyzje Karol Nawrocki "kierował się względami humanitarnymi, pozytywnymi opiniami sądów a także wnioskami Prokuratora Generalnego o skorzystanie z prawa łaski".

Osoby, które ułaskawił prezydent zostały skazane za: (1.) nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, jeżeli następstwem czynu jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, (2.) groźby karalne, (3.) oszustwo, wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym w wielkich rozmiarach, pokrzywdzenie wierzycieli

Jednocześnie Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Nawrocki odmówił prawa łaski wobec pięciu osób.

"Dodatkowo Prezydent RP podpisał 4 postanowienia, w których w trybie art. 567 § 2 k.p.k. zażądał od Prokuratora Generalnego przedstawienia akt w 4 sprawach. Przepis ten stanowi: «Prokurator Generalny przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej akta sprawy lub wszczyna z urzędu postępowanie o ułaskawienie w każdym wypadku, kiedy Prezydent tak zadecyduje»” – napisał Leśkiewicz.

Prezydent Polski może darować karę, złagodzić ją, zamienić ją albo warunkowo zwolnić osobę skazaną prawomocnie przez sąd powszechny. Wynika to wprost z art. 139 Konstytucji RP.

Prawo łaski

Od 2015 roku, czyli przez 10 lat kadencji, Andrzej Duda ułaskawił 146 osób. 970 osobom odmówiono prawa łaski. Najwięcej osób ułaskawił urzędujący przez dwie kadencje Aleksander Kwaśniewski – 4302 osoby. Odmów ułaskawień wydał 2639. Lech Wałęsa, który był prezydentem przez jedną kadencję, zastosował prawo łaski wobec 3454 osób. Odmówił prawa łaski w 444 przypadkach. Bronisław Komorowski (jedna kadencja) ułaskawił 360 osób, odmówił tego 1544 osobom. Lech Kaczyński (jedna kadencja) ułaskawił 201 osób i wydał 913 odmów ułaskawień.

Czytaj też:

"Panowie prezydenci". Tusk zwrócił się do Nawrockiego i DudyCzytaj też:

Weta Nawrockiego. Wiadomo, co o decyzjach prezydenta sądzą Polacy